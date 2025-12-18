美宣布逾111億美元對台軍售 中國：「台獨」勢力揮霍老百姓血汗錢買武器，不惜把台灣變「火藥桶」

（圖／翻攝中國外交部官網）





美國批准8項對台軍售案，總金額約 111億美元（約新台幣3,500億元），已進入美國行政程序中的 「知會國會」 階段，約 1個月後可正式生效，這是川普2.0政府上任後第2次對台軍售。對此，中國外交部痛批，「台獨」分裂勢力「以武謀獨」「以武拒統」，大肆揮霍老百姓血汗錢購買武器，不惜把台灣變成「火藥桶」，也警告美方「以武助獨」只會引火燒身，「以台制華」絕對不會得逞。

中國外交部發言人郭嘉昆表示，美方公然宣佈巨額售台先進武器計劃，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重損害中國主權、安全和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對、強烈譴責。

郭嘉昆痛批，島內「台獨」分裂勢力「以武謀獨」「以武拒統」，大肆揮霍老百姓血汗錢購買武器，不惜把台灣變成「火藥桶」，挽救不了「台獨」必然滅亡的命運，只會加速把台海推向兵凶戰危的境地。美方「以武助獨」只會引火燒身，「以台制華」絕對不會得逞。

郭嘉昆表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線，任何人都不要低估中國政府和中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅定意志和強大能力。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，落實美國領導人所做嚴肅承諾，立即停止武裝台灣的危險行徑。中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權、安全和領土完整。

有關美國政府於美東時間12月17日，就國軍「台灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，約111億美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，總統府發言人郭雅慧表示，我國政府表達誠摯感謝；此舉再次展現美國政府持續依據《台灣關係法》及「六項保證」，落實對台灣的安全承諾。

