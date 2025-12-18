美宣布逾111億美元軍售 學者：彰顯對台支持破除疑美論

（中央社記者吳書緯台北18日電）美國政府宣布總額逾111億美元對台軍售8案，學者今天指出，這筆軍售金額超越前拜登政府4年對台軍售總額，且M109A7自走砲與陸軍戰術區域飛彈極具戰術戰略意涵，彰顯對台灣自我防衛的支持肯定，並破除台灣內部的「疑美論」。

美國政府於美東時間17日，就台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）、AH-1W型直升機零附件、M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統續購、拖式飛彈續購、反裝甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈續購、魚叉飛彈可修件檢修等8案，總額111億540萬美元對台軍售案，進行知會國會程序。

台灣大學政治系副教授陳世民告訴中央社記者，此次軍售案的金額與數量，彰顯美國對台灣安全的高度重視，以及對台灣防衛的支持。軍售金額直接超越前任總統拜登4年任期的總額84億美元，更能破除台灣內部的「疑美論」。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，美國國會近期通過國防授權法案（NDAA 2026），包括為「台灣安全合作倡議」提供10億美元資金，美國總統川普3日簽署「台灣保證實施法案」，以及新版「國家安全戰略」彰顯對台灣戰略地位的重視，再加上此次8項武器裝備軍售案，象徵美國與台灣的互信，破除「疑美論」。

針對軍售內容，陳世民指出，最大戰略意涵是續購82輛海馬士多管火箭系統以及420枚陸軍戰術區域飛彈（ATACMS），先前國軍僅採購29輛海馬士和84枚陸軍戰術區域飛彈，此次再售同型飛彈，等同增加420枚射程超過300公里、可打到中國大陸的飛彈，代表美國願意提供台灣嚇阻性武器。

蘇紫雲說明，新購M109A7自走砲若搭配導引彈藥，射程可達40公里，比起國軍現有M109A2、A5自走砲的射程增加近一倍，且M109A7自走砲未來也有升級電力推進系統與電磁砲的潛力，對國軍砲兵而言是獲得與美軍同級的裝備，將能有效進行跨戰區支援任務，而此次一併獲得4080套精準砲彈導引套件（PGK），將能精確有效反制共軍登陸作戰。

根據美國國防安全合作署（DSCA）新聞稿，美軍此次出售的反裝甲型無人機飛彈系統，為Altius-600M及Altius 700M無人機系統，惟數量未公布。

蘇紫雲表示，這2款無人機具備偵查和自殺攻擊能力，可提供國軍旅級以下部隊的戰場感知能力，一旦發現高價值目標可立刻發動攻擊，且具備最高航程達400公里，亦能攻擊海上艦艇。（編輯：林克倫、萬淑彰）1141218