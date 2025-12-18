美宣布111億美元對臺軍售 M109A7入列

記者林睿奕／綜合報導

美國政府於美東時間12月17日，就國軍「臺灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」等8項總額111億540萬美元對臺軍售案，進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。總統府發言人郭雅慧昨日表示，我國政府表達誠摯感謝。此舉再次展現美國政府持續依據《臺灣關係法》及「六項保證」，落實對臺灣的安全承諾。

含續購海馬士等8項 強化不對稱戰力

國防部指出，本次美國政府同意供、售之武器裝備包含「臺灣戰術網路暨部隊覺知應用套件」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，總額達111億540萬美元。其中，「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」等5案，均為「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」中之案項，國防部將於立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業。

彰顯臺美合作夥伴關係 我表誠摯感謝

郭雅慧表示，此次軍售為本屆川普政府第2度宣布對臺軍售，再次彰顯臺美合作夥伴關係緊密，亦充分顯示美國政府對我國國防需求的高度重視。面對區域安全挑戰日趨嚴峻，我國明年度國防預算按照北約標準將達到GDP3%以上，並可望在2030年前達到GDP5%，政府先前亦提出「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」。我國將持續推動國防改革，強化全社會防衛韌性，展現自我防衛決心，並以實力維護和平。

外交部指出，面對中共在區域頻繁的軍事活動與灰色地帶挑釁、襲擾行徑，我國將持續深化與美國及其他安全夥伴的合作，提升防衛能力與韌性，並歡迎國際社會繼續以具體行動，共同促進臺海及區域的和平、穩定與繁榮。

此外，國防部強調，美國基於《臺灣關係法》與「六項保證」，持續協助臺灣維持足夠之自我防衛能力，並快速建立強韌嚇阻戰力、發揮不對稱作戰優勢，是維持區域和平穩定的基礎；國防部對美方決定，表達誠摯感謝。

【新聞辭典】M109A7自走砲

M109A7自走砲為M109系列的改良型號，兼具精確打擊與優異機動能力。M109A7配備先進車載定位導航與射控系統，能在行進狀態接收射擊指令，並計算射擊諸元，從行軍狀態到停車射擊可在60秒內完成。該車也具備「機動射擊」（shoot and scoot）能力，可在開火後迅速轉移陣地，有效規避反砲兵火力攻擊。此外，該車的動力、傳動系統、履帶與懸吊等多個底盤重要零件，與M2「布萊德雷」步兵戰鬥車（IFV）皆具互通性，是美軍現役主力自走砲。（記者賴韋廷輯）

美國政府於美東時間12月17日，就國軍「M109A7自走砲」等8項總額111億540萬美元對臺軍售案，進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。總統府發言人郭雅慧昨日表示，我國政府表達誠摯感謝；此舉再次展現美國政府持續依據《臺灣關係法》及「六項保證」，落實對臺灣的安全承諾。（取自貝宜系統公司網站）

