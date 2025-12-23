美宣布2027年中對中國晶片加徵關稅 批「不合理」追求主導地位

美國和中國國旗。美聯社資料照片



川普政府週二（12/23）表示，美國將對中國半導體加徵關稅，原因是北京「不合理地」追求晶片產業的主導地位，但會將該措施推遲至2027年6月起實施。

路透社報導，根據文件顯示，關稅稅率將提前至少30天公布。此前，美國前總統拜登（Joe Biden）政府針對中國向美國出口「傳統」或老舊技術晶片的行為是否構成不公平貿易，而啟動為期一年的《301條款》調查。

美國貿易代表署（USTR）發聲明表示：「中國針對半導體產業尋求主導地位的做法不合理，對美國商業帶來負擔或限制，因此可採取行動。」

中國駐華盛頓大使館則向路透社發聲明稱：「將貿易和科技問題政治化、工具化、武器化，破壞全球產業和供應鏈穩定，對任何人都沒有好處，最終只會適得其反」， 補充說「我們將採取一切必要措施，堅決維護我們的合法權益」。

報導指出，此舉保留了川普（Donald Trump）政府徵收關稅的權力，旨在緩解美中緊張局勢。華府近期已延緩限制美國科技出口到被列入黑名單的中國公司子公司規定，甚至可能允許輝達（Nvidia）第二強大的AI晶片首度出口中國。

晶片產業正在等待美國政府依據《232條款》啟動的全球晶片進口關稅調查結果，但路透社此前引述美國官員透露，相關措施短期內可能不會實施。

拜登政府已對中國半導體產品加徵50%關稅，該措施自2025年1月1日起生效。

