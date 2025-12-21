美家暴糾紛演變街區槍戰 3警中彈送醫嫌犯遭擊斃

美國紐約州羅切斯特市第19選區19日晚間發生一起家暴糾紛引發的槍擊事件，導致3名警察受傷送醫、1名槍手死亡，另有1名報案男子受傷。羅切斯特警察局局長史密斯（David Smith）表示，事件起因於一名男子報案稱女友的前男友試圖闖入位於奇利大道（Chili Avenue）的住處，且可能持有槍械，該名報案男子也告知警方自己有武器。

美國一起家暴糾紛演變成一場激烈衝突。（示意圖／unsplash）

《13 WHAM》報導，警方於當地時間19日晚間10時15分左右抵達現場，在房屋側邊發現試圖闖入女子家中的男子，隨即警方遭到近距離射擊。史密斯指出，2名警察當場中彈，在隨後的交火中，報案男子也多次中槍，目前以嚴重狀況住院治療。嫌犯開槍後逃離現場，當另一名警察在幾個街區外的瑟斯頓路發現他時，嫌犯再次開槍擊中該名警察，隨後遭該警察及其他警員開槍還擊身亡。

3名受傷警察均被送往醫院治療。史密斯表示，其中1名警察多處中彈，但防彈背心救了他一命，傷勢不危及生命；另1名警察接受手術後情況危急但穩定；第3名在交叉路口中彈的警察則處於嚴重但穩定狀態。警方指出，截至20日下午3時，已有1名警察出院，另外2名仍在住院治療中。

3名警察在過程中紛紛中彈。（示意圖／unsplash）

羅切斯特市長埃文斯（Malik Evans）在現場媒體簡報會上表示：「這是我們在這個時節最大的噩夢，現在我請求所有人為這些警察祈禱。」埃文斯20日上午發表聲明，感謝警察的英勇表現，並強調家庭暴力不是私人問題而是公共危機。他指出，所有跡象顯示這起事件是由熟識者之間的憤怒引發，並重申將持續致力於預防和干預家庭暴力，以及打擊社區內非法槍械氾濫問題。

門羅郡郡長亞當·貝洛(Adam Bello)也於12月20日上午發表聲明：「我為這3名在回應家暴事件時遭到槍擊的羅切斯特警察祈禱，也為家暴受害者祈禱。這種針對保護我們的人的無謂暴力令整個社區深感不安。」貝洛強調，警察在執行職責時遭到攻擊，凸顯他們每天面臨的風險，值得社會尊重與支持。他也感謝其他警察、急救人員和醫療人員在混亂危險的情況下迅速行動，協助拯救這些警察的生命。警方表示，嫌犯與受害者均持有武器，案件仍在調查中，呼籲知情民眾撥打911提供線索。

