美容店強迫推銷「最高消費逾20萬」遭申訴 台中市府出手了

台中市豐原一家美容店「Elegant&Unique」多次遭申訴強迫推銷，其中20歲以下的申訴者的消費金額竟高達20萬4,000元，市府調查發現，店家甚至涉嫌指導學生謊稱家長同意以取得辦理「無卡分期」，經確認違規後，台中市政府依《消費者保護自治條例》前往店面張貼公告，提醒民眾慎選店家、理性消費。

消保官指出，店家多次以貼貼紙、填問卷等方式吸引民眾進店後推銷商品，卻未依規定告知這類行銷屬「訪問交易」，消費者可於7日內無條件解約，儘管店家曾遭裁罰，仍未改善，市府依修正後的《消費者保護自治條例》，到店家現場張貼「消費警訊」，公告1個月不得拆除，希望提醒民眾提高警覺。

統計顯示，新法上路後該店已有38件申訴，其中包含5名身心障礙者與10名20歲以下的年輕消費者，有人被推銷超出負擔的產品，最高金額達20萬4,000元，店家甚至還指導學生謊騙家長同意，向融資公司申請無卡分期，市府認定違規情節嚴重，並呼籲合作的融資公司加強財力審核。

法制局提醒，民眾若遇上類似訪問交易，應主動拒絕；若已消費，務必記得7日內退回商品或向業者解除契約，若遇有消費糾紛，可撥打1950消費諮詢專線，或提起消費申訴尋求救濟。





