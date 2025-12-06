美容店被貼「消費警訊」公告仍持續攬客 中市法制局：不排除再度張貼

豐原中正路美容店門口遭貼「消費警訊」(右窗上)公告。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區中正路一家美容保養品店，長期在廟東商圈拉攬客人入店強迫消費，台中市政府法制局上週在店家門口張貼「消費警訊」公告，要求自即日起至12月27日不得撕毀、遮蔽，市府今指出，如果一個月內案件顯著增加，會評估再度張貼公告。

豐原這家美容保養品店屢傳消費糾紛，神岡區呂先生說，有次被店員推銷買整組保養品做臉，因價格過高，只好買一瓶最便宜250元絲瓜露，之後經過此店，都快步經過。

近日店員依舊在門口分送口罩攬客，多數民眾不予理會。中市法制局今日表示，張貼「消費警訊」公告的目的，是提醒消費者上門消費時要心生警惕，也警告業者不要再度違規，應重視消費者權益，如果有案件顯著增加而未妥適處理，經查獲業者違規，將依法辦理，並評估再度張貼公告。

