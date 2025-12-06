美容店頻爆強迫消費 台中市府祭消費警訊：1個月內未改就重貼

市府前往張貼公告。（台中市政府提供／李京昇台中傳真）

台中市豐原區中正路一家美容保養品店，長期在廟東商圈拉攬客人入店強迫消費，引發多起消費糾紛，台中市政府法制局上周在店家門口張貼「消費警訊」公告，要求自即日起至12月27日不得撕毀、遮蔽。市府今指出，若1個月內案件顯著增加，會評估再度張貼公告。

近日店員依舊在門口分送口罩攬客，多數民眾不予理會。中市法制局今日表示，張貼「消費警訊」公告的目的，是提醒消費者上門消費時要心生警惕，也警告業者不要再度違規，應重視消費者權益，如果有案件顯著增加而未妥適處理，經查獲業者違規，將依法辦理，並評估再度張貼公告。

廣告 廣告

該美容保養品電常以貼貼紙、填問卷等名義，引導消費者進入店內推銷商品，卻未依消保法規定以書面明確告知此類行銷方式屬訪問交易，且消費者得於7日內行使無條件解除權。經衛生局命其限期改善後仍未改善，並於113年11月及114年6月裁罰在案；且查法院判決，怡豫公司前述行銷方式確屬訪問交易，業者應依法退還價金。

據市府統計，新法上路後受理該公司申訴案件計38案，領有身心障礙手冊消費者計5件，其中更包含1名領有中度身心障礙證明（腦部受損及行動不便）者。20歲以下消費者計有10件（其中1件為17歲高中生、3件為19歲以下），占整體申訴數26％；且20歲以下申訴人消費金額更高達20萬4000元。

台中市113年修正公布台中市消費者保護自治條例，首創政府機關可前往業者營業場址張貼消費警訊告示機制。新法上路後，市府審酌豐原該美容保養店違規情節及消費申訴案件顯著增加的狀況，由市府消保官及衛生局等單位於其營業場所張貼公告，業者自114年11月28日至同年12月27日，不得撕毀、移置，後續評估1個月內是否有爭議案件增加，若明顯無改善將再張貼公告

更多中時新聞網報導

世界盃男籃資格賽》拚到3人犯滿 中華苦戰憾負日

火砲射擊 波及彰化3民宅

AAA明登高雄世運 15組韓星接力抵台