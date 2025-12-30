美容美髮敲門磚「千人爭冠淪怨懟」！百座獎盃推手苦嘆：不帶了

記者簡榮良／高雄報導

失去美業精神還剩什麼？擁有36年經驗的「高雄Ey眉大人紋繡彩妝團隊」創始人蔡慧敏（真真老師），桃李滿天下，包一台遊覽車南征北討，抱回百座獎盃是常態。如今，她拋出震撼彈，今年是最後一次帶選手，將暫時退居幕後，回學校進修，還耳根子清靜。她不瞞原因是選手間「我哪裡比不上第一名」的怨懟失焦美業精神；再退一萬步來說，如果帶出來的學生每個都如此，影響就大了。

第13屆國際盃美容美髮大賽10、11日在苗栗巨蛋體育館舉行，湧現各路好手爭金。（圖／翻攝畫面）

第13屆國際盃美容美髮大賽10、11日在苗栗巨蛋體育館舉行，邀請德國、韓國、台灣、泰國等12國，共3000多人參與，舉辦迄今歷經了19個年頭，具指標性、號稱「美業敲門磚」，各路好手爭金奪銀。

蔡慧敏一路從選手當到美容美髮大賽副主席，身份有了很大轉變，不變的是依舊親自帶領一台遊覽車的選手參賽、抱回動態眉、眼、唇部現場紋繡、新娘秘書，及靜態眉、眼、唇作品等百座獎盃。

蔡慧敏一路從選手當到美容美髮大賽副主席，身份有了很大轉變，不變的是依舊親自帶領一台遊覽車的選手參賽抱回獎盃。（圖／翻攝畫面）

蔡慧敏的學員全都從零基礎開始培訓，逐步成為紋繡高手，甚至培養出多位紋繡師資級老師和評審級老師，可獨當一面開店的好手不計其數，卻在今年突拋震撼彈。

蔡慧敏投身新秘產業曾被新娘使喚擦屎，撿起一路的恥辱，抱回逾百座獎盃。（圖／翻攝畫面）

「真的好累、有打算今年是最後一次帶選手，不管怎麼做，總是會有不同的聲音」，蔡慧敏語句間滿是無奈，透露比賽結果，幾家歡樂幾家愁，選手總有不同聲音，更精確來說，「我哪裡比不上第一名」的怨懟讓美業精神失焦了，內心不斷自我詰問：當美只在乎輸贏，還剩下什麼？答案未明前，百座獎盃推手決定暫時退居幕後，回學校進修，還耳根子清靜。

