美容集團險害命2／淋浴間二度昏倒沒人理 她臉部重創店員裝瞎不送醫

林律師表示，第1次昏倒醒來時，發現自己仰躺，但無力開口呼救，周遭又沒緊急鈴，她努力想起身，卻再次昏倒，還撞上水龍頭，這次醒來時，她的右臉趴地，臉上劇烈疼痛、全身無力，她深怕會在淋浴間喪命，靠意志力抓了衣服披上，狼狽爬出美容室求救，此時店員才上前攙扶她，還脫口說出聽到2聲巨大碰撞聲響，但卻沒人進入查看。

「我爬出美容室的時候，四肢無力、全身冒冷汗、呼吸急促，頭暈目眩到差點又失去意識，連說話的力氣都沒有，只覺得臉上濕濕的。」林律師說，美容師及店長看到她的狀況後，並未協助送醫，只不斷推說她是低血糖，然後給了她糖果、餅乾，要她吃下，1個半小時後，她的狀況略有好轉，才自行返家。

更恐怖的是，林律師吃飯時，竟然有血滴到碗裡，她一照鏡子，赫見眉心有一道血肉模糊、約4公分的撕裂傷，還在滲血，她趕緊止血，隨即前往附近診所就醫，醫生診治後，判斷傷口太深，建議到醫院縫合。知道自己破相，她無法接受，認為店員明明有看到，卻選擇隱匿不說，非常缺德。

事後，林律師致電店家、告知傷勢，沒想到店長簡單問候幾句之後，竟要她找時間回店裡，簽署當次的消費憑證、預約下次課程時間，卻對後續的醫療處置隻字未提，讓她十分寒心。

