美容集團險害命3／退款不賠償女律師討公道 斯朵利挨告傷害回應了

斯朵利集團標榜美髮、美容、美甲一站式服務，創辦人吳聰杰稱年營收20億元。（翻攝斯朵利臉書）

為了治療傷疤，林律師3個月來不斷出入醫院，也推掉不少工作，每天除了塗除疤膠，外出還要擦5層遮瑕膏，但仍遮不住疤痕。她後來到整形外科求診，醫生診斷表示，因傷口凹凸不平，所以每個月都要接受雷射除疤，但也只能淡化疤痕，無法去除。對於傷疤要跟著她一輩子，林律師無法接受，十分憂鬱，甚至得靠安眠藥才能入睡。

為了討回公道，林律師向店長要求退款、賠償醫藥費及後續雷射費用，約30萬元，但店長卻賣哭賣窮，沒有達成共識，最誇張的是，店長後來答應退還課程費用，並由店家回購未開啟的精油，但林卻發現，店家為了省下1瓶按摩油的錢，竟然堅稱美容師忘記登錄，拒絕退款，林氣憤難平，認為店家為了區區2千多元詐騙她。

為了安撫林律師，斯朵利派出集團南區經理出面溝通，但雙方對和解條件依舊沒共識，林不甘身心俱疲，到斯朵利的官網客訴3次，也寄發律師函給集團及創辦人，卻都石沉大海，音訊全無。

女律師指控，店家事後僅要她返店簽署消費憑證，對於受傷問題隻字未提。（讀者提供）

林律師說：「我執業多年，處理過數以千計的司法案件，還曾獲頒優良律師，連我都受到這種對待，一般民眾若在店裡出意外，如何討公道？」她指出，無論消費者是因為什麼狀況昏倒，立即協助送醫應該是店家最基本的常識，斯朵利分店遍布全台，卻看不到集團的企業責任，消費者完全沒有保障，所以她除了透過司法討公道，也希望把自己慘痛的經驗公諸於世，提醒大眾注意。

針對林姓女律師的指控，斯朵利新莊幸福二店蘇姓店長回應表示，全案已進入司法程序，目前不便對外說明。

