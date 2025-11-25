美寄台蜂蜜暗藏大麻！警再追出毒郵票2700格藏公園 2嫌落網

記者陳佳鈴／台中報導

財政部關務署台中關在對國際郵包進行查驗時，發現一件自美國寄抵台灣的包裹內夾帶兩罐總重 1,380 公克的蜂蜜，後來驗出摻有大麻。（圖／翻攝畫面）

刑事警察局中部打擊犯罪中心今（25）日公布重大緝毒成果，成功破獲一起以「蜂蜜罐」為掩護、從美國空運進口的大麻走私案，並循線查出嫌犯藏放於公園內的「毒郵票」共 54 張，可供 2700 人次施用，兩名涉案男子已遭移送法辦。

該案源起於今年 6 月 3 日，財政部關務署台中關在對國際郵包進行查驗時，發現一件自美國寄抵台灣的包裹內夾帶兩罐總重 1,380 公克的蜂蜜，外觀雖未見異狀，但經 X 光掃描與人工清查後，關員懷疑內容物可能摻混毒品。樣本送驗後，果然檢出第二級毒品「大麻」成分，刑事局隨即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組展開監控布線，6 月 12 日在台中成功逮捕前來領取毒郵包的黃姓男子。更令人訝異的是，警方查出黃嫌曾於 6 月 9 日密運入境另一批俗稱「毒郵票」的 LSD，並將其藏在住處旁的公園內，刻意分散於 11 處隱密角落。

警方查出黃嫌曾於 6 月 9 日密運入境另一批俗稱「毒郵票」的 LSD，並將其藏在住處旁的公園內，刻意分散於 11 處隱密角落，警方循線帶人到公園將毒品挖出。（圖／翻攝畫面）

警方帶同黃嫌到場清點，在公園內起獲裝袋毒郵票 54 張，共 2,700 格，每格皆可供一次施用，屬高濃度迷幻藥品。隔日（13 日），另一名前往取貨的林姓共犯也遭警方逮捕，全案依《毒品危害防制條例》移送台中地檢署偵辦。

偵查第六大隊第四隊隊長劉永畯表示，毒品走私伎倆不斷翻新，從食品、茶葉到日用品都可能成為毒品載體，警方將持續與關務署合作強化查緝密度，避免毒害流入市區。

在公園內起獲裝袋毒郵票 54 張，共 2,700 格，每格皆可供一次施用，屬高濃度迷幻藥品。（圖／翻攝畫面）

