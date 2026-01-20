美密西根州大暴雪，逾100車連環撞！震撼影片曝光。圖／翻自NBC NEWS

美國密西根州在本月19日遭遇大暴雪，造成超過100輛車在公路上連環撞，幸好並未傳出有人員嚴重傷亡的消息。

據美國《福斯新聞網》報導，當地由於大暴雪的關係，造成視線不佳、路面難以行走，結果在196號州際公路雙向路段，發生超過100輛車連環相撞或滑出路面，造成現場交通大癱瘓。警方獲報後緊急封閉該路段，幸好並未傳出有人員重大傷亡。

警方稱有一些駕駛人受到輕傷，另外有被困人員送往哈德遜維爾高中（Hudsonville），他們在那裡可以打電話求助或安排交通工具。隨後當局也安排拖車公司，前往出事路段將車子拖離，以便盡快恢復道路通行。

廣告 廣告

不過，冬季風暴正在襲擊美國，美國國家氣象局已發布多州嚴寒天氣預報，除了密西根州，警戒範圍從明尼蘇達州北部開始，並延伸至威斯康辛州、印第安納州、俄亥俄州、賓州和紐約州，預計將出現極寒天氣或冬季風暴。



回到原文

更多鏡報報導

41J肉聲／中配「恩綺」狂酸台灣 愛祖國開直播慘遇中共警方鐵拳

高市早苗賭首相大位拚了！23日解散國會 「朝小野大致施政如履薄冰」

台灣成關稅談判模範生！全球首獲美方晶片最惠國待遇 南韓急抄「台灣模式」

教官Rain來了！鷹眼鎖定男歌迷「沒跳」 小巨蛋唱一半突切歌