美密西根州大雪致百車連環撞 多人受傷道路封閉
（中央社密西根州哈德森維爾19日綜合外電報導）隨著大湖效應帶來的降雪覆蓋美國密西根州，今天有超過100輛車輛在一條州際公路上連環相撞或滑出路面。執法官員表示，他們正在努力搶通道路。
法新社報導，密西根州警察表示，196號州際公路（I-196）上有多輛大型聯結車與汽車相撞，導致許多車輛衝出路面，引發多起「滑出事故」，造成多人受傷，但「據信無人死亡」。
這起發生在今天上午的事故，涉及30到40輛半掛式卡車連環相撞，堵塞這條平時車流繁忙的州際公路；事故發生數小時後，196號州際公路仍然封閉。
隨著冬季風暴持續在這個地區帶來降雪，氣溫預計將下滑至攝氏零下22度，其中包括風寒效應，官員今天敦促駕駛人在「險峻」的天候下減速慢行。
美國國家氣象局（National Weather Service）表示，預計夜間將出現「降雪與飛雪」，積雪量可高達4英吋，使得本輪暴風雪在密西根州西南部與中西部部分地區的累積積雪量將高達14吋。
美聯社報導，駕駛人麥塔（Pedro Mata Jr.）表示，事故發生前，他以時速32到40公里的速度行駛時，漫天風雪席捲道路，導致他幾乎看不清前方車輛。他順利將自己的皮卡車安全停妥，但隨後決定將車子開進中央分隔島，以避免遭後方車輛追撞。
麥塔說：「光聽著身後不斷傳來的碰撞聲響，就覺得有點嚇人。我能看到前方，但完全不知道背後發生了什麼事。」
這起車禍只是席捲美國的冬季風暴帶來的最新災情。美國國家氣象局已針對多州發布極端低溫或冬季風暴警告，預警範圍從明尼蘇達州北部開始，往南與往東延伸至威斯康辛州、印第安納州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州與紐約州。
密西根州渥太華郡（Ottawa County）警長辦公室表示，已接獲多起車禍與聯結車折疊式打滑事件，另有大量車輛滑出路面。受困駕駛正由巴士接駁至哈德森維爾高中（Hudsonville High School），以便尋求協助或安排後續接送。（編譯：張曉雯）1150120
