美富豪淫魔電郵曝光 與英前王妃、挪威王儲妃關係匪淺

美國司法部上週五（1/30）公開最新一批富豪淫魔艾普斯坦涉嫌性仲介少女的調查檔案，進一步揭露他和歐洲王室的密切往來關係。根據曝光電郵，挪威王儲妃梅特瑪麗曾向艾普斯坦請教教養青少年兒子的建議，而英國前安德魯王子的前妻莎拉竟然曾向艾普斯坦「求婚」並要求提供金援。

美國司法部在國會立法要求下必須公布所有艾普斯坦（Jeffrey Epstein）涉及姓仲介少女案的調查檔案。媒體從上週五公開的最新一批、數量達350萬頁的文件中發現，艾普斯坦不僅和英國前王子安德魯（註:英國王室已取消其王子頭銜）過從甚密，甚至和他的前妻莎拉佛格森（Sarah Ferguson）也交情匪淺。

在一封於2009年發出的電郵中，當時已和安德魯離婚但仍保有約克公爵夫人頭銜的莎拉感謝艾普斯坦對她的生意提供建議和鼓勵。莎拉在電郵中寫著：「謝謝你傑佛瑞（艾普斯坦名），可以當我夢寐以求的兄弟。…你是傳奇人物，我實在沒有更好的形容詞，你是我的愛，感謝你的大方和善意。Xx我願意隨時被你差遣。娶我吧。」

另一封同樣寫於2009年的電郵中，莎拉向艾普斯坦表示，她急需2萬英鎊付租金。

根據BBC整理發現，在與莎拉往來的電郵中，艾普斯坦提及曾資助她常達15年之久。

另有電郵顯示，莎拉曾帶著她和安德魯生下的兩位英國公主和艾普斯坦共進午宴，甚至還會向艾普斯坦透露女兒的性生活和感情狀態，顯示兩人確實關係匪淺。

艾普斯坦不僅和英國王室往來密切。他與挪威現任王儲妃梅特瑪麗（Mette-Marit）也一度有著可談論私人議題的關係。

BBC報導，在艾普斯坦2011年至2014年的電郵中，梅特瑪麗的姓名出現數百次。在其中一封兩人於2012年的往來電郵中，梅特瑪麗向艾普斯坦尋求意見問：「身為人母的我想在15歲兒子的房間內使用有裸女攜帶衝浪板圖案的壁紙，是否不太恰當？」艾普斯坦回說：「讓他們自己決定，媽媽不應該管這件事。」

梅特瑪麗於2001年嫁給挪威王儲哈康（Crown Prince Haakon）。她當時在前任關係中育有4歲兒子柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby），嫁入皇室後又生下一對子女。

無王室頭銜的柏格荷伊比2024年因涉嫌性侵遭拘捕，並被起訴38項罪名。就在相關審判即將展開前，梅特瑪麗又被爆出和艾普斯坦的過往並非她先前的輕描淡寫。

梅特瑪麗上週六（1/31）透過聲明道歉說：「我做出不正確的判斷，且很後悔和艾普斯坦的任何過往，這實在令人非常難堪。」她同時強調，對艾普斯坦性仲介案的受害者「深表同情」，並強調會繼續支持受害者。

