美實境秀男星私傳猥褻未成年影片 又性侵2寵物狗遭逮捕！最慘下場曝

美國實境秀男星麥考利斯特（Tony McCollister），近期因涉嫌多項性犯罪被警方逮捕。（圖／翻攝自YouTube／WLWT）

曾在美國實境節目《Neighbors with Benefits》大方展示「換偶生活」的男星麥考利斯特（Tony McCollister），近期因涉嫌多項性犯罪被警方逮捕，包括猥褻未成年人及與動物發生性行為。俄亥俄州檢方指出，麥考利斯特目前被關押在華倫郡監獄，已被禁止與孩童、寵物接觸。

根據外媒《紐約郵報》報導，從俄亥俄州警方與法院文件揭露，男星麥考利斯特被控涉嫌「散布涉及未成年人的猥褻內容」，以及「與動物發生性行為」。檢方指出，他疑似將兒少性虐待影像上傳至個人Google帳戶，還對自己飼養的兩隻狗發生不當性行為。

麥考利斯特離譜行徑由當地電視台引述法院紀錄曝光，而他在本周已完成提訊，法官裁定以25萬美元（約新台幣784萬元）交保，但他目前仍未繳交保釋金，目前被羈押在華倫郡監獄，預計將於12月30日再次出庭應訊，他至今尚未提出任何答辯。

在最新曝光的嫌犯照中，麥考利斯特神情呆滯，與昔日電視上營造的幸福家庭形象判若兩人。依俄亥俄州法律，相關罪名一旦成立，他恐面臨最久8年監禁及罰款。檢方也不排除，隨著調查深入，未來可能追加更多指控。至於麥考利斯特的寵物已被帶走並妥善安置，警方強調動物們已受到良好照顧。

此案曝光後，也再度引發外界對爭議實境節目《Neighbors with Benefits》的關注。該節目於2015年3月在A&E頻道首播，內容聚焦一個俄亥俄州郊區社區，紀錄多對已婚夫妻在育兒、工作之餘，公開實踐「換偶」生活方式。麥考利斯特正是節目班底之一。

即使節目製作方與參演者強調，節目主旨在打破外界對非單一伴侶關係的刻板印象，呈現「看似平凡的家庭過著不平凡的生活」。但當時節目播出不久就引發觀眾反彈，僅播出2集就下架，後續集數也未釋出。

