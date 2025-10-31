美實驗用動物逃脫！運載卡車翻覆釀禍 3隻具攻擊性恆河猴仍在逃

美國密西西比州一輛運送恆河猴的卡車翻覆，目前仍有3隻猴子在野外流竄。搜救人員穿戴口罩、面罩及其他防護裝備，正在海德堡北方的州際59號公路沿線田野中搜尋這些逃脫的靈長類動物。這些猴子雖經確認無傳染病，但因具攻擊性，當局警告民眾勿自行接近。

搜救人員穿戴口罩、面罩及其他防護裝備，正在搜尋逃脫的猴子。（圖／美聯社）

《美聯社》報導，這輛卡車原載運21隻恆河猴，大部分在事故中喪生，但確切情況尚未說明。目前尚不清楚這些猴子的所有者是誰，誰在運送牠們，以及牠們被運往何處。賈斯珀縣警長辦公室表示，杜蘭大學的動物專家在28日晚間檢查拖車後，確認有3隻猴子逃脫。

廣告 廣告

恆河猴平均體重約16磅（7.2公斤），是全球醫學研究中使用最廣泛的動物之一。事故後拍攝的影片顯示，猴子在州際公路旁的高草叢中爬行，標有「活體動物」的木箱已壓扁並散落一地。賈斯珀縣警長約翰遜（Randy Johnson）表示，儘管卡車上人員最初警告這些猴子危險且攜帶各種疾病，但杜蘭大學官員報告稱這些猴子並無傳染性。然而，約翰遜表示，由於牠們具有攻擊性，仍需要被「制伏」。

據了解，這些猴子被安置在杜蘭大學國家生物醫學研究中心，該中心經常向科學研究機構提供靈長類動物。杜蘭大學在29日的聲明中表示，這21隻猴子最近接受了檢查，確認無病原體。大學聲明稱，他們並非運送這些猴子，也不擁有牠們，但派出了一支動物專家團隊協助照料。

密西西比州野生動物、漁業和公園部門表示，恆河猴「以具有攻擊性而聞名」，該機構的保育人員正與警長辦公室合作搜尋這些動物。

延伸閱讀

MLB/道奇世界大賽退無可退 大谷翔平G6有可能接救援投手

MLB/菜鳥耶薩維奇飆12K史上第一人 球團形容他「心跳很慢」

MLB/藍鳥首局前兩棒背靠背開轟 創世界大賽紀錄