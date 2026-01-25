美寧靜小鎮爆槍擊！兒童派對上傳槍響4人中彈 釀2死2傷

美國麻薩諸塞州一處寧靜小鎮發生槍擊事件，震驚社區。普利茅斯郡卡佛鎮（Carver）的聖約翰浸信會俱樂部舉辦的一場兒童派對上傳出槍響，4名男子中彈，最終釀成2死2傷的悲劇。

美國麻薩諸塞州的寧靜小鎖傳出槍響，釀2死2傷。（示意圖／PEXELS）

綜合外媒報導，當地時間24日晚間7點22分左右，警方接到多通報警電話，稱位於席爾瓦街的聖約翰浸信會俱樂部發生槍擊事件。

警消趕到現場後發現4名男性受害者，其中一名27歲男子當場死亡，一名20歲男子被送往當地醫院，後來因傷勢過重不治身亡。一名28歲男子被醫療直升機送往波士頓一家醫院，另一名32歲男子則由卡弗急診中心送往附近醫院。普利茅斯縣地方檢察官克魯茲表示，兩名倖存者目前情況穩定。

克魯茲在記者會上表示，嫌犯最初逃離現場，但很快就被卡弗警方逮捕，並將於明後天出庭受審，具體時間視天氣而定。警方沒有公佈嫌疑人的姓名，只表示年紀為22歲。警方稱初步判定並非隨機事件，公眾安全沒有受到威脅。

但這起槍擊案也在當地引起恐慌，許多居民對於社區發生槍擊都覺得不敢相信，「太可怕了！卡佛鎮通常很安靜！」「這世界怎麼了？而且最近離家這麼近。」「這個國家太瘋狂了，以前要是跟人起了衝突，拳頭就能解決。現在人們動不動就掏槍。」

