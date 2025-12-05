「美寶」恐當不成公民？川普限縮「出生公民權」命令 最高法院將審理
美國最高法院週五（12/5）同意，將審理總統川普限制「出生公民權」命令的合法性。川普1月重返白宮當天即簽署行政命令，要求政府機構不承認非法居留或僅持短期簽證者在美生下的孩子具有公民身分，但遭多個下級法院判決違憲。
路透社、法新社報導，最高法院受理的是司法部提出的上訴。此前在民間提出的兩樁訴訟中，下級法院均裁定川普的政策違反美國《憲法》第十四修正案，也違反一項將出生公民權明文寫入法律的聯邦法。
最高法院預計明年6月底前作出裁決，但尚未排定辯論日期。無論結果如何，最高法院的決定都可能對移民措施產生重大影響。
近160年來，美國《憲法》第十四修正案一直被解讀為「在美出生者即享有公民身分」。但川普政府主張，父母皆非美國公民、也非綠卡持有者在美生下的孩子不適用，亦即持觀光、工作、學生簽證者在美生下的嬰兒，不會擁有美國公民資格。
《憲法》第十四修正案 如何解讀是關鍵
第十四修正案的內容為：「所有在美國出生或歸化，並受其司法管轄者，皆為美國公民。」（All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States.）
第十四修正案是在美國內戰結束後通過，初衷是解決在美出生、原為奴隸者的公民身分。
美國訟務長索爾（D John Sauer）主張，該修正案的制定是「為了將公民權授予已獲自由的奴隸及其子女，而非臨時來美的外國訪客或非法移民的子女」。
川普政府：出生公民權助長「生育旅遊」
他表示，認為「在美國出生即取得公民權」是「錯誤觀念」，而且這種理解已造成「破壞性的後果」。
川普政府主張，所有在美國土地上出生的新生兒都自動取得公民權，導致非法移民動機增加，甚至衍生所謂的「生育旅遊」，即外國人特地赴美生產，讓子女取得公民身分。
美國公民自由聯盟（ACLU）全國法律總監王德棻（Cecillia Wang）表示：「沒有任何總統能改變第十四修正案關於公民權的根本承諾。我們期待最高法院在本期徹底終結這項爭議。」
更多太報報導
措辭更強硬！美國安戰略報告8次提及台灣 要盟友建軍協防
美中經貿高層通話 貝森特：落實川習會共識進展良好
張貼標語哀悼宏福苑大火死者 香港浸會大學學生會遭勒令停運
其他人也在看
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 163
高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」 柯志恩就贏
針對2026年高雄市長選舉，媒體人吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中分析，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性，特別是如果民進黨提名立委賴瑞隆出戰，柯志恩當選機會就會超過5成。目前民進黨內部出現賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人搶奪提名的局面。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 77
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 621
李全教議長賄選案藏綠營未爆彈 陳亭妃忠誠度成台南選戰變數
2014 年底的台南市議會議長選舉，本被視為綠營穩操勝券，民進黨席次過半，但最終卻由國民黨籍的李全教逆轉勝出。檢調事後偵辦，認定李全教透過六名白手套向多名無黨籍及民進黨議員期約行賄，2016 年遭法院判處「行求賄賂罪」，並宣告當選無效，使當屆議會版圖被迫重整。選後...CTWANT ・ 1 天前 ・ 55
北京再出招！又投訴「台灣有事」發言 日駐聯合國大使駁斥：毫無根據
中日關係持續緊張，北京外交動作頻頻，日本首相高市早苗先前在國會發表「台灣有事」相關言論，中國駐聯合國大使傅聰近期二度致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）闡明中國政府立場，要求日方撤回相關答辯。對此，日本駐聯合國大使山崎和之駁斥，並直言「中國的說法毫無根據、與事實不符，完全無法接受」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 44
高市重申對台立場不變 麻生太郎力挺：被中國說幾句還好
日本首相高市早苗昨（3日）重申，日方對台灣的立場「並未改變」，再次引起中國不滿。對此，自民黨副總裁麻生太郎表達支持，並表示，雖然中國有各種批評，但被說幾句的程度還好，目前為止這件事沒有發展成什麼大問題。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 31
鯛魚排烏龍求償將依「國賠」 懲處最高至副局長！
高雄市衛生局日前檢驗全聯「台灣鯛魚排」時，因檢驗數值遭人為更動而導致錯誤數值被放大十倍，引發業者強烈抗議。衛生局長黃志中今（5）日公開還原整起事件過程，表示將依國家賠償法對業者進行賠償，同時追究相關人員責任，最高懲處層級將達副局長。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 18
李四川登記初選才辭副市長 劉和然回應了
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提前開打，在新北市長選戰方面，民進黨已確定由立委蘇巧慧征戰，外界認為李四川應早點辭職投入選戰，不過他說不需要這麼早，更稱只要確定登記初選，他就一定會辭掉台北市...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 15
美台關係穩了？學者分析美國《台灣保證實施法》：接下來1事才是關鍵
美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），研擬解除目前台美外交的限制。對此，旅美教授翁履中表示，川普在敏感時刻簽下友台法案，美台關係進一步「制度化」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
中國船艦大規模部署東亞海域 路透：一度逾百艘｜#鏡新聞
路透社4日報導，中國軍艦與海警船，最近在黃海、東海、南海及西太平洋，部署數量一度超過100艘，被認為超過自身防衛的需要，可能為區域安全帶來風險，甚至傳出演練對外國軍事目標的「模擬攻擊」 和「拒止」行動，總統府表示，賴總統已經請國防部與國安單位隨時掌握，也呼籲中國應該克制行為。鏡新聞 ・ 18 小時前 ・ 10
川普簽《台灣保證實施法》讓台美關係穩了？ 旅美學者：接下來「這1事」才是關鍵
[Newtalk新聞] 繼美國聯邦眾議院於今年5月審議通過《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）後，美國參議院接續於上月18日晚間以「一致同意」（UC）方式通過該法案，而美國川普並於美東時間12月2日正式簽署完成立法。對此，美國薩姆休斯頓州立大學政治系副教授翁履中昨（3）日撰文表示，這部法案不只在文字上強化「美國支持台灣」政治訊號，也讓美台關係法制化，成為國務院不可忽略的義務。然而，他也提到，縱然法案通過強化台美關係，但是中美之間互動才是影響該法案實際成效的關鍵。 翁履中表示，這部法案的關鍵意義，不只是在文字上強化「美國支持台灣」的政治訊號，而是正式把美台互動的「鬆綁程序」制度化，使之成為國務院無法忽視、也不能跳過的既定義務。從現在起，美國對台政策不再完全取決於行政官員的個人偏好、白宮的外交氣氛，或美中關係的即時溫度。「國務院依法必須定期檢討與台灣往來的限制，並主動評估：哪些規範已經不合時宜？哪些限制應該解除？哪些互動層級其實可以升級？」 他指出，對於支持強化台美關係的美國政治人物而言，這相當於新增了一個「具法律依據」的政策工具箱新頭殼 ・ 1 天前 ・ 8
【重磅快評】陳水扁重出江湖 賴清德芒刺在背？
前總統陳水扁最近滿血復活，不僅在南二都市長初選表態支持台南陳亭妃、高雄邱議瑩，還傳出他將主持電視個人節目，完全無視保外就...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
網稱高市早苗支持台灣是中國一部分 民進黨：帶風向恐嚇台灣人民
[Newtalk新聞] 媒體指日本首相高市早苗稱「台灣是中國的一部份」，民進黨發言人吳崢今（4）日為此批評，中方以及網軍想要帶風向恐嚇台灣人民，但高市首相是指「日本政府對1972年日中聯合聲明當中，中國聲稱台灣是中國領土的立場，表達理解跟尊重」，同時，日本政府也強調，日中聯合聲明不具法律效力。 民進黨政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢召開「公教年金改革議題民調」記者會。媒體詢問，如何看高市早苗在中國的威嚇下，在參議院上說「台灣是中國的一部份，中華人民共和國是唯一合法政府」；以及醫師蘇一峰稱台灣政府的臉丟大了。 吳崢受訪表示，謝謝《中評社》的提問，但問題陳述是錯誤的，高市早苗在參議院答詢中完整回覆，日本政府對1972年日中聯合聲明當中，中國聲稱台灣是中國領土的立場，表達理解跟尊重。他說，媒體或網路上KOL帶風向稱高市首相支持台灣是中國一部分，但高市首相原話是理解也尊重，白話文就是「我知道了、我聽到了，但這是你的意思，跟我的意思是兩件不同的事」。 吳崢指出，中方或是很多網軍一直操作，要帶風向恐嚇台灣人民，想要讓台灣人覺得自己被國際放棄、切割，讓台灣人對周邊友邦失去信心。他說，高市早苗日前詢答時新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
賴瑞隆子涉校園霸凌 陳其邁：提醒校方保護同學、公正嚴謹調查
爭取民進黨2026高雄市長選舉提名的立委賴瑞隆，昨被爆出自己的孩子涉及校園霸凌。當受害女童逃進廁所後，賴兒在外堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而且傳出另外還有2名學生受影響，共涉及3案。對此，高雄市長陳其邁今（5日）表示，會提醒校方注意保護同學，也要公正、嚴謹的進行調查。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 21
指中國經濟非常不好 賴清德喊話習近平：應思考如何照顧好人民而不是擴張領土
總統賴清德日前接受《紐約時報》DealBook Summit專訪，節目在今(4)日凌晨播出。賴清德提出，中國對台軍演越來越頻繁，強度也越來越強，基於保護國家安全，提出國防特別預算，以備戰來達到避戰，來...華視 ・ 1 天前 ・ 10
小紅書暫封鎖1年 總統府：尊重內政部決策
（中央社記者沈佩瑤台北5日電）「小紅書」APP涉詐風險高且資安檢測不合格，內政部命令暫行封鎖1年。總統府發言人郭雅慧今天受訪表示，詐騙案件無法配合政府追查，尊重內政部的決策。中央社 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
首度鬆口談2028大選！ 盧秀燕：民主國家不該一黨獨大
台北市 / 綜合報導 地方大選將近，就連2028總統大選的潛在人選也動作頻頻，立法院長韓國瑜今(4)日推出個人桌曆，引發話題，與此同時，台中市長盧秀燕也接受平面媒體專訪，首度談及2028選戰，指出民進黨執政已經超過10年，如果出現第4次政黨輪替，對民進黨而言也不是壞事。對此，代表民進黨參選台中市長的立委何欣純則回應，台中市也需要政黨輪替。台中市長盧秀燕說：「台灣是民主的國家，那不應該一黨獨大，政黨有競爭的話，國家才會進步。」相較以往的謹慎，更時常搬出「專心市政」，這次罕見高談國是，平面媒體專訪台中市長盧秀燕，斗大標題寫著「第四次政黨輪替」，談及民進黨再次輪替後，已經執政十年，直言「我覺得夠了」，因為離民意遠了，認為如果2028年再次輪替，對民進黨而言也不是壞事，接著更抨擊總統賴清德日前的發言，是置國家於危險之中。台中市長盧秀燕說：「如果這種錯誤的資訊的話，有可能會造成人民的恐慌，或者是兩岸的誤判，甚至國際的動盪，不過好在總統那兒，已經發現他有錯誤，所以有進行更正。」一番發言超過市長格局，遭外界政治聯想，展現問鼎大位企圖心，子弟兵立委黃健豪，試圖將焦點拉回地方大選。立委(國)黃健豪說：「確實可能是為了2028年做鋪墊，但重點應該是2026年，還有一年的時間，未來這一年的時間，在野要怎麼樣合作。」民進黨台中市長參選人何欣純說：「台中市也需要政黨輪替啊，所以，我期待台中市民智慧的選擇。」民進黨台中市長參選人何欣純，藉機為自己的選情加溫，不過就在盧秀燕「國政說」發酵，立法院長韓國瑜也有新動作，發布公益桌曆預購消息，強調會加碼親筆簽名，而其中這張戴著墨鏡、身穿國旗皮衣，手插牛仔褲口袋的照片引發討論，記者VS.立法院長韓國瑜說：「(怎麼看盧市長專訪她是一個選總統的起手式)，謝謝，(你覺得她準備好了嗎)。」立委(國)黃健豪說：「每位委員，包含每位首長，隨時都要經營自己的社群，所以我想，這是一個正常一般的互動。」藍營兩顆太陽動作頻頻，增加指向2028大選的政治訊號。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 3
中國不滿《台灣保證實施法案》生效 爆美財長急喊：美中台關係未變
美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），研擬解除目前台美外交的限制。消息曝光後，中國急跳腳，表達強烈不滿，還嗆美方粗暴干涉中國內政。稍早，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）出面安撫北京，強調美國同時也是「中國的盟友」，堅稱美國對台關係並未發生變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
盧秀燕支持國防預算「有條件」？于北辰神比喻回應！
論壇中心／郭芳瑜報導賴清德總統宣布未來八年投入國防特別預算，台中市長盧秀燕接受聯合報專訪時表示，他贊成適度提高國防預算，但同時要量力而為，不能因為追求國防成長而窮國窮民。桃園市議員于北辰在《台灣最前線》節目中指出，增加國防跟人民安康，並不是選擇題，這兩個是要一起齊頭並進的。盧秀燕說，目前全球局勢緊張，增加自我防禦能力很重要，但大幅編列國防預算，搞到國家破產，演變成窮兵黷武的極權國家，對國家沒有幫助。于北辰表示，就像買車需要買強制險一樣，國防就是對於國家的強制險，要不要打仗不是單方面可以決定的，「敵人一直在更新」，國富、國強和人民富有三者要並進，國家有這個保險存在，人民賺的錢才是自己的，不然隨時中國解放軍過來，錢被共產吸收，「人民賺再多也沒有錢」。原文出處：盧秀燕專訪談國防預算增加「有條件」支持？于北辰：是替國家買強制險！ 更多民視新聞報導過來人經驗？吳靜怡曝民眾黨參選切結書內幕：保密變洩密？高家私塾另起爐灶？四叉貓：承租人變「國昌另一位小姨子！」周曉芸民調大輸李有宜？能出戰因背後有強大勢力？民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
北市藍白鬥／ 國民黨參選新人多 2大變數衝擊民眾黨「4+2」目標
距離2026九合一選舉不到1年，各政黨已陸續啟動提名作業。首都台北市向來是一級戰區，而本屆61席市議員中預估將出現多達10席空缺，各選區成為兵家必爭之地。一名藍營人士分析，國民黨若在松山信義選區多提名2至3席，再加上議員應曉薇女兒應佳妤有望「代母出征」投入選舉，勢必將衝擊白營選情，民眾黨想拚「4+2」全壘打恐有難度。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話