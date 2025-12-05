「美寶」恐當不成公民？川普限縮「出生公民權」命令 最高法院將審理

美最高法院將審理川普限縮「出生公民權」的行政命令。圖為5月間一名移民帶著孩子在美國最高法院外參加抗議活動。路透社



美國最高法院週五（12/5）同意，將審理總統川普限制「出生公民權」命令的合法性。川普1月重返白宮當天即簽署行政命令，要求政府機構不承認非法居留或僅持短期簽證者在美生下的孩子具有公民身分，但遭多個下級法院判決違憲。

路透社、法新社報導，最高法院受理的是司法部提出的上訴。此前在民間提出的兩樁訴訟中，下級法院均裁定川普的政策違反美國《憲法》第十四修正案，也違反一項將出生公民權明文寫入法律的聯邦法。

最高法院預計明年6月底前作出裁決，但尚未排定辯論日期。無論結果如何，最高法院的決定都可能對移民措施產生重大影響。

廣告 廣告

近160年來，美國《憲法》第十四修正案一直被解讀為「在美出生者即享有公民身分」。但川普政府主張，父母皆非美國公民、也非綠卡持有者在美生下的孩子不適用，亦即持觀光、工作、學生簽證者在美生下的嬰兒，不會擁有美國公民資格。

《憲法》第十四修正案 如何解讀是關鍵

第十四修正案的內容為：「所有在美國出生或歸化，並受其司法管轄者，皆為美國公民。」（All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States.）

第十四修正案是在美國內戰結束後通過，初衷是解決在美出生、原為奴隸者的公民身分。

美國訟務長索爾（D John Sauer）主張，該修正案的制定是「為了將公民權授予已獲自由的奴隸及其子女，而非臨時來美的外國訪客或非法移民的子女」。

川普政府：出生公民權助長「生育旅遊」

他表示，認為「在美國出生即取得公民權」是「錯誤觀念」，而且這種理解已造成「破壞性的後果」。

川普政府主張，所有在美國土地上出生的新生兒都自動取得公民權，導致非法移民動機增加，甚至衍生所謂的「生育旅遊」，即外國人特地赴美生產，讓子女取得公民身分。

美國公民自由聯盟（ACLU）全國法律總監王德棻（Cecillia Wang）表示：「沒有任何總統能改變第十四修正案關於公民權的根本承諾。我們期待最高法院在本期徹底終結這項爭議。」

更多太報報導

措辭更強硬！美國安戰略報告8次提及台灣 要盟友建軍協防

美中經貿高層通話 貝森特：落實川習會共識進展良好

張貼標語哀悼宏福苑大火死者 香港浸會大學學生會遭勒令停運