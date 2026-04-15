美封鎖也難解？華郵解析：伊朗靠「這優勢」掐死荷姆茲海峽

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

〔編譯陳成良／綜合報導〕美伊兩國雖達成短期停火協議，但荷姆茲海峽的航運僵局仍未解除。隨著美國宣布封鎖進出伊朗港口的船隻，伊朗則要求過境船隻必須通報甚至繳交通行費，雙方對峙持續升高。《華盛頓郵報》14日一篇分析文章指出，儘管華府試圖從經濟上極度施壓，但德黑蘭當局仍握有一項難以撼動的強大籌碼：地理優勢。

報導引述海運諮詢公司Vespucci Maritime數據指出，停火協議並未實質改變海峽現狀。戰前該海峽每日平均有超過130艘船隻通行，掌控全球約20%的石油與液化天然氣運輸；但停火後，每日平均僅剩9艘船隻冒險穿越。

廣告 廣告

地形崎嶇狹窄 商船淪為易受攻擊目標

《華盛頓郵報》分析指出，荷姆茲海峽作為進出波斯灣的唯一海上通道，其天生的地理條件使其成為極易被切斷的「咽喉點」。海峽水淺，迫使大型商船只能在兩條各約3.2公里寬的狹窄航道中行駛。這種地形不僅讓船隻容易遭到飛彈與快艇襲擊，更讓伊朗布設的「水雷」成為極具威脅的心理與實質障礙。

此外，伊朗崎嶇的海岸線與星羅棋布的小島，為其伊斯蘭革命衛隊(IRGC)的快艇與反艦飛彈提供了絕佳的隱蔽與發射陣地。英國蘭卡斯特大學國際安全教授日爾蒙(Basil Germond)向該報表示，荷姆茲海峽的地理環境，讓伊朗得以用極低的成本，發揮極大的「反介入／區域拒止」(A2/AD)影響力。

除了軍事威脅，法律風險也成為航運業者的夢魘。報導指出，伊朗近期要求過境船隻繳交通行費，這讓航運公司陷入兩難：若向伊朗革命衛隊繳費，可能面臨違反美國與歐盟制裁的法律風險。根據海事數據公司Windward統計，目前仍有超過800艘船隻受困於波斯灣內觀望。

大型航運商赫伯羅德(Hapag-Lloyd)發言人向《華盛頓郵報》證實，在獲得安全保證與釐清通行費爭議前，其船隊將繼續避開該海峽。報導引述專家分析認為，限制海峽通行是伊朗在戰爭中僅存的少數籌碼之一，若伊朗持續藉此施壓，不僅航運難以在短期內恢復至戰前水準，更可能導致脆弱的停火協議全面崩潰。

【看原文連結】

更多自由時報報導

放話不再允許中國油輪通過 貝森特：他們拿不到石油

新聞360》美封荷姆茲再出招！目標「麻六甲海峽」掐喉中國！

海上封鎖被1艘「黑船」成功闖關 伊朗以「1句話」點破川普困境

美軍封鎖伊朗！24小時攔截6離港船 受制裁中國油輪掉頭

