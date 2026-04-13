美封鎖伊朗港口 新一輪對峙升高

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美伊在巴基斯坦舉行的和談破裂後，美國總統川普再次升高力道對伊朗施壓。美國中央司令部宣布，於美東時間13日上午10時（台灣時間13日晚上10時）起，針對進出伊朗港口的所有海上交通實施封鎖。美伊開啟一場新的高風險對峙，國際油價也再走高，重回每桶100美元大關。

美國中央司令部（CENTCOM）12日在聲明中表示，此次封鎖將「對所有進出伊朗港口和沿海地區的船舶一視同仁，包括所有位於阿拉伯灣（美國將波斯灣改名為阿拉伯灣）和阿曼灣的伊朗港口」，同時美軍不會妨礙往返非伊朗港口的船舶，在荷莫茲海峽的航行自由。

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美國軍方13日又發布消息稱，將在阿曼灣和荷莫茲海峽以東的阿拉伯海實施封鎖，任何未經授權進入或離開封鎖區域的船舶都可能被攔截、改道和扣押。

CENTCOM宣布封鎖的範圍較川普所預告為窄。川普此前列出三項指令：攔截在國際水域內曾向伊朗繳納通行費的所有船舶；摧毀伊朗在荷莫茲布設的水雷；對任何向美軍或和平船舶開火的伊朗方面予以強力回擊。

川普12日接受福斯新聞採訪時重申，這將是一次全面封鎖，並表示將調集更多掃雷艇前往荷莫茲。此外，針對美伊談判未果，川普稱，他不在乎伊朗是否重返談判桌，「如果他們不回來，我也無所謂。」英國首相施凱爾13日則表示，英國不支持封鎖荷莫茲。

事實上，目前荷莫茲海峽是被伊朗封鎖，美軍的措施接近於「反向封鎖」。《華爾街日報》指出，這開啟新一輪高風險對峙，可能將美軍拖入一場持久戰，也考驗著德黑蘭與全球市場，哪一方的抗壓力更強。

伊朗軍方發言人13日表示，鑒於敵方對伊朗國安的威脅依然存在，伊朗會堅決落實「控制荷莫茲海峽永久機制」，現在和將來，只有遵守伊朗武裝部隊規定的船舶能獲准通過荷莫茲海峽，敵方船舶則無權通過。

美伊緊張情勢升溫，國際油價再度走高。西德州中級原油（WTI）5月期貨一度飆漲約8％，到台灣時間13日晚間則上漲7.28％，達每桶103.60美元；國際基準油價北海布倫特原油（Brent）6月期貨上揚6.87％，達每桶101.74美元。