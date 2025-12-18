美封鎖受制裁油輪 委內瑞拉稱石油出口不受影響

（中央社卡拉卡斯17日綜合外電報導）儘管美國總統川普宣布可能造成重創的封鎖措施，委內瑞拉今天仍展現強硬姿態，堅稱原油出口沒有受到影響。

法新社報導，川普對委內瑞拉獨裁左翼總統馬杜洛（Nicolas Maduro）施加長達數月的軍事與經濟壓力，他昨天宣布封鎖所有進出委內瑞拉的受制裁油輪，讓施壓行動再度升級。

擁有全球最大已探明石油儲量的委內瑞拉，對可能遭受更多痛苦的威脅不以為意，堅稱一切照常運作。

委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）表示：「原油與其副產品的出口作業如常進行。與PDVSA作業有關的油輪在完全安全的狀態下持續航行。」

川普昨天表示，他將對「所有進出委內瑞拉的受制裁油輪實施全面封鎖」。

他提到美國在加勒比海的大規模軍事部署時，其中包括全球最大的航空母艦，警告「委內瑞拉已被南美洲史上集結規模最大的艦隊給完全包圍」。

今天，他重申美軍不會「讓任何不應通行的人通過」，並再次指控委內瑞拉奪走「我們所有的石油」。

他說：「他們奪走我們所有的能源權，奪走我們所有的石油，就在不久前，我們要把它拿回來。」他顯然指的是委內瑞拉石油產業的國有化。

受封鎖消息影響，倫敦早盤油價今天飆升。而在此一週前，美軍才在委內瑞拉外海扣押一艘受制裁的油輪。

馬杜洛與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）舉行電話會談，討論他所稱的華府「升高威脅」，以及對「區域和平的影響」。

古特瑞斯敦促雙方「保持克制、緩和緊張局勢，以維護區域穩定」。

過去10年，在馬杜洛日益強硬的統治下，委內瑞拉經濟持續下滑，嚴重依賴石油出口。

川普的行動顯然意在削弱馬杜洛的國內支持，但委內瑞拉軍方今天表示，他們「不會」被這些威脅「給嚇倒」。

中國是委內瑞拉石油的主要市場。中國外交部長王毅在與委內瑞拉外長希爾（Yvan Gil）通話時，為卡拉卡斯當局辯護。

王毅說：「中方反對一切單邊霸凌行徑，支持各國捍衛自身主權與民族尊嚴。」（編譯：張曉雯）1141218