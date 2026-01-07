美封鎖委內瑞拉海域擬扣押油輪 傳俄羅斯派潛艦護航

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）「華爾街日報」今天引述美國官員的說法報導，俄羅斯調派一艘潛艦及其他海軍艦艇護送原名「貝拉一號」的老舊空油輪，這艘油輪企圖在委內瑞拉附近躲避美國的封鎖。

路透社報導，華府去年12月宣布封鎖所有進出委內瑞拉的受制裁油輪後，美國海岸防衛隊（Coast Guard）曾試圖登上貝拉一號（Bella 1）並予以扣押。自當時起，這艘油輪一直在躲避攔查。

根據華爾街日報（The Wall Street Journal），3名美國官員透露，俄國已要求美方停止追緝這艘船。

路透社無法立即查證該報導。白宮及美國海岸防衛隊未立刻回應記者在非上班時段提出的置評請求。

華爾街日報也引述俄羅斯新聞社（RIA）的報導指出，俄國外交部今天表示，正「帶著擔憂」關注這艘油輪的相關情況。

美軍南方司令部（U.S. Southern Command）負責監督拉丁美洲與加勒比海地區的軍事活動。該司令部今天在社群平台X發文稱，他們「仍舊準備好支援美國政府機關夥伴，防堵受制裁船隻及行為者穿越本區域」。文中並未提及華爾街日報的報導或俄羅斯的潛艦。

華爾街日報也提到，根據船舶自動識別系統（AIS）定位結果，美國海岸防衛隊一路追蹤這艘油輪進入東大西洋，目前油輪位於冰島南方約300英里（約483公里）處，朝北海（North Sea）航行。

報導並指該油輪已更名為「馬里納拉號」（Marinera），並將註冊地轉至俄羅斯。

美國總統川普（Donald Trump）今天公布計畫，擬提煉並出售多達5000萬桶在美國封鎖下滯留在委內瑞拉境內的委國原油。

此舉進一步顯示自美軍上週末突襲抓走委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，美方正與委國政府協調合作。（編譯：楊昭彥）1150107