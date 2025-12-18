美封鎖委國油輪進出 國際油價上漲逾1%

美國總統川普下令，對所有受制裁石油油輪進入及離開委內瑞拉實施封鎖，這是華府增強對馬杜羅政府施壓的最新一波行動，主要目的是切斷這個石油大國的主要收入來源。

美國總統川普表示，「這是封鎖，我不會讓任何不該通過的通過，各位要記得他們奪走了我們所有的能源權利，他們不久前奪走了我們所有的石油，我們要拿回來。」

國際油價17日星期三在亞洲交易中上漲1%，布倫特原油期貨上漲70美分，或1.2%，至每桶59.62美元。而美國西德州中級原油上漲73美分，或1.3%，至每桶56美元。

目前尚不清楚，川普要如何針對這些受制裁船隻實施相關措施，以及他是否會像上週一樣，動用美國海岸防衛隊，扣押運送受制裁的石油油輪。委內瑞拉政府發聲明，拒絕川普的「可笑威脅」。

委內瑞拉國防部長羅培茲表示，「我們告訴美國政府及其總統，我們不怕你們粗魯傲慢的威脅，這是明顯侵略行為。」

川普16日在真實社群貼文，表示委內瑞拉政府已被認定是「外國恐怖組織」，涉及「恐怖主義、毒品走私及人口販運」。美國政府已部署數千名士兵、包括航空母艦近10艘戰艦至加勒比海域。

自2019年美對委能源制裁後，購買委國石油的貿易商與煉油廠，轉向使用「影子船隊」隱藏，或使用運輸伊朗、或俄羅斯石油而受制裁的船隻。

油市交易員表示，油價漲勢來自於對委內瑞拉出口預期可能減少所導致，目前仍在觀察川普的封鎖如何執行，以及是否會擴及非受制裁的船隻。有學者認為，美國總統擁有廣泛的軍事行動權，但川普的封鎖令，構成總統權力的新考驗。