美封鎖委油輪進出 緊張再升溫

記者廖子杰／綜合報導

美國總統川普16日宣布，即刻起封鎖所有進出委內瑞拉的受制裁油輪，進一步打擊委國經濟、擴大施壓，此舉恐加劇華府與卡拉卡斯當局之間緊張情勢。

川普16日透過「真實社群」發文，委內瑞拉政權因竊取美國資產、涉嫌從事恐怖主義與毒品走私及人口販運等因素，已被美國列為外國恐怖組織，因此下令對所有進出委國的受制裁油輪「實施全面且徹底的封鎖」。

目前尚不清楚川普政府將如何執行封鎖行動，不排除類似美方10日派遣海岸防衛隊和美軍等單位，直接對油輪進行攔截與扣押。自上週美方採取具體行動後，加勒比海海域實際上已形成禁運狀態，多艘運載數百萬桶原油的油輪，為避免被扣押，持續停留在委國水域內。

廣告 廣告

此外，軍聞網站「The War Zone」報導，15日當天至少有4架美軍KC-135空中加油機，飛抵多明尼加共和國亞美利加國際機場，加入已部署當地的6架加油機隊。部分專家推測，美方可能即將對委國展開地面攻勢，各界憂心拉美緊張局勢進一步升高。

川普下令全面封鎖委內瑞拉受制裁油輪進出。圖為在委國水域航行的油輪。（達志影像／路透社資料照片）