美封鎖生效「伊朗船艦靠近就消滅」 伊朗批海盜行為

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美國跟伊朗會談破局，美國總統川普（Donald Trump）加大施壓，出動美軍全面封鎖伊朗港口，並威脅要擊毀任何靠近封鎖線的伊朗船隻；伊朗則揚言要對波斯灣鄰國的港口發動報復攻擊，更痛批美國此舉根本就是海盜行徑。不過川普宣稱，伊朗主動來電表達希望能達成協議，而對於美中關係是否受到影響，川普表示，習近平希望看到伊朗戰爭結束。

嗆美國如海盜 伊朗：將攻擊波斯灣鄰國港口

川普下令封鎖荷姆茲海峽，後來又改口是全面封鎖船隻進出伊朗港口，目前已經正式生效，川普加碼警告，伊朗任何艦艇接近封鎖線，都會被快速而且殘酷消滅。

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伊朗國營媒體引述革命衛隊聲明，如果伊朗在波斯灣以及阿曼灣的港口安全受到威脅，那麼在這片海域所有港口都不安全，反嗆美國的行為根本是海盜，並威脅對波灣鄰國港口發動報復攻擊，情勢一觸即發，不過川普宣稱，施壓手段已經出現成效。

封荷姆茲海峽衝擊中？川普：習希望戰爭結束

川普表示，伊朗在濃縮鈾議題上堅決不退讓，一旦因為封鎖令完全沒生意可做，就得回到談判桌，聲稱伊朗已經致電表達希望達成協議。而被問到封鎖令對中國能源供應造成衝擊，美中關係是否受影響，川普則說，「我們跟中國關係非常好，習近平希望這場戰爭結束」。

美伊彼此猛掐能源咽喉，全球雞飛狗跳，不過也有正面消息，《CNN》引述知情人士報導，土耳其正在大力斡旋下一輪面對面會談，最快本週就可能登場。

國際中心／邱楷雯 編撰 責任編輯／馮康蕙

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