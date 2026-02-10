美封鎖石油供應！古巴宣布航空燃料耗盡

位於古巴首都哈瓦那（La Habana）的「荷西馬蒂國際機場」（Aeropuerto Internacional José Martí）。（圖／達志／美聯社）

在美國總統川普（Donald Trump）揚言對任何供應石油給古巴的國家加徵關稅後，古巴政府於美東時間8日表示，由於燃料短缺，國際航空公司9日將無法在古巴境內加油。

據美國財經媒體《CNBC》報導，《艾菲社》（Agencia EFE）引述2名消息人士報導，古巴領導層8日指出，自9日起該國航空燃料將耗盡，可能會使在當地運營的航空公司陷入混亂。預計航空煤油短缺將持續約1個月，所有古巴的國際機場都將受到影響。

古巴外交部及其駐倫敦大使館尚未立即回應《CNBC》的置評請求。自1月3日美國非法綁架古巴政府的長期盟友、委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）以來，川普政府一直在緊縮對古巴的制裁。1月底，川普在1項行政命令中宣稱古巴政府構成「1項非比尋常且極端的威脅」，因此宣布國家緊急狀態。

川普表示古巴與包括中國、俄羅斯和伊朗在內的國家有聯繫，並指責古巴存在侵犯人權的事實，以及共產黨領導層「透過移民和暴力」破壞了該地區的穩定。作為此政策的一部分，川普稱美國可能針對向古巴提供石油的國家徵收關稅，無論是否透過中間管道供應。

在深陷能源危機的背景下，古巴6日提出一系列措施，旨在保護基本服務並為關鍵部門配給燃料。計劃據稱包括限制燃油銷售、關閉部分旅遊設施、縮短上學日、以及國營公司從9日起將工作週縮短為「週一至週四」4天制。

古巴盟友俄羅斯則在9日表示，哈瓦那的燃料狀況「處於真正危急的階段」，並指控美國試圖進一步施壓古巴正製造大量問題。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「古巴的情勢確實非常危急。我們通過外交及其他管道與古巴朋友保持密集聯絡。美國的扼殺正在給該國造成許多困難。」

古巴外交部長帕里利亞（Bruno Rodríguez Parrilla）先前曾表示，古巴領導階層以「最強烈措辭」譴責華盛頓的關稅威脅。在1月30日發布的聲明中，帕里利亞還指責美國政府訴諸「威逼利誘，試圖迫使其他國家加入其普遍受到國際譴責的封鎖古巴政策。」

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）上週則透露，她的政府將從9日起向古巴提供人道主義援助，並補充稱墨方正致力於尋找外交解決辦法，以恢復對這個加勒比海島國的石油供應。墨西哥此前在川普政府的壓力下，已暫停向古巴出口原油和成品油。

