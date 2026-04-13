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美國與伊朗在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德進行「21小時馬拉松談判」後，卻未能達成協議，美軍也開始封鎖荷姆茲海峽行動。就在美國對伊朗港口實施海上封鎖不到3個小時後，美國總統川普在白宮向記者表示，週一（13日）早上接到了伊朗方面的電話，「他們非常渴望達成協議。」不過他強調，伊朗必須放棄核武，「如果他們不同意，那就沒有協議可言。」同時川普也透露，儘管還沒有與中國國家主席習近平交談，但對方「希望看到」戰爭結束。

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川普認為，與德黑蘭談判的癥結點「在於核議題」，並強調「伊朗絕不會擁有核武器」；他向記者表示，美國與伊朗之間達成很多共識，但他們不同意放棄核武這一點，「但我認為他們最終會同意的，我幾乎可以肯定。事實上，我非常肯定。如果他們不同意，就不會有協議，永遠不會有協議。」

川普還表示，美國的另一個首要任務是回收伊朗目前擁有的濃縮鈾，「我們要把這些濃縮鈾拿回來。我們一定會拿回來。要麼是他們直接給我們，要麼我們就自己去拿。」

同時川普也透露，儘管他還沒有與中國國家主席習近平交談，但對方「希望看到」戰爭結束。此前才有美國情報顯示，北京正在準備向伊朗運送武器。

原文出處：快新聞／美封鎖荷姆茲海峽！川普曝伊朗來電「渴望達成協議」、習近平盼戰爭結束

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