將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

美國政府近日將一名伊朗民主活動人士驅逐出境，但目的地卻是與其毫無關聯的「中非共和國」。律師痛批此舉「超級危險」，並擔憂當事人可能面臨被轉送回伊朗的致命風險，引發人權團體高度關注。

根據路透社（Reuters）報導，這名伊朗民主活動人士的代表律師 Emily Trostle 證實，當事人已於週四晚間從美國路易斯安那州搭機出發，並已抵達中非共和國首都班基（Bangui）。原本有三名面臨驅逐命運的伊朗女性，但最終只有這名活動人士被送上飛機。

廣告 廣告

Emily Trostle 痛批，當事人與中非共和國毫無關聯，在當地沒有任何身分、人脈或支持網絡，美國政府此舉等於是將人直接「丟包」在一個危險的國家。人權團體「人權優先」（Human Rights First）的追蹤數據也證實了這架驅逐專機的航線。

這起爭議源於川普（Donald Trump）政府與中非共和國及迦納等國簽署的協議。美國利用這些協議，將一些獲得美國法院法律保護、無法直接遣返回母國的非法移民，轉移到第三國。人權團體批評這些協議極不透明，且受驅逐者最終往往仍會被送回原本逃離的母國。

伊朗裔美國人法律辯護基金（IALDF）警告，中非共和國境內有俄羅斯勢力活動，而俄國與伊朗政府擁有密切的情報合作關係，這對被驅逐的伊朗民主人士來說，無疑是極大的生命威脅。

原文出處：美將伊朗民主人士驅逐至「中非」 律師驚呼：超級危險

本文由AI協作，經編輯審核後發布