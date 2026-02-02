美將在48小時內發起打擊？ 專家：川普想打伊朗與「這3原因」有關.....

美軍近期持續加強針對中東地區的軍事部署，準備隨時對伊朗發起打擊。塞爾維亞總統武契奇 1 日接受媒體訪問時表示，他認為美國可能在 48 小時內對伊朗發動攻擊，轉移公眾對艾普斯坦文件的注意力。 圖：翻攝自 騰訊網 蘇浩教授

[Newtalk新聞] 美軍近期持續加強對中東地區的軍事部署，準備隨時對伊朗發起打擊，美伊兩國間的衝突情緒也不斷升溫。就在此時，塞爾維亞總統武契奇 ( Aleksandar Vucic ) 公開提出警告，認為美國可能在 48 小時內對伊朗發動攻擊，伊朗方面也宣稱將堅決回擊美國的「侵略行動」。有專家分析認為，美國川普政府近期選擇對伊朗「動手」的原因，可能與盟友遊說、轉移國內矛盾與為加薩「和平委員會」立威等多項因素有關。

根據中國《極目新聞》報導，當地時間 1 日，武契奇接受塞爾維亞媒體專訪時表示，伊朗可能在未來的 48 小時內遭到美軍的軍事打擊，推測美國可能透過相關的打擊行動，分散民眾的注意力，緩解司法部公布 300 萬頁艾普斯坦文件後可能造成的輿論衝擊。

該報導也補充表示，伊朗最高領袖哈梅內伊也於當地時間 1 日發布公開演講，認為美國對伊朗發起的軍事行動可能成為「地區性全面戰爭」的導火線，強調伊朗在面對任何侵犯或挑釁時都將予以「堅決的回擊」。針對哈梅內伊的相關言論，川普僅以「如果伊朗未能與美國達成協議，我們就能知道他所說的是否正確了」。

塞爾維亞總統武契奇認為，美國將在48小時內攻擊伊朗。 圖：翻攝自 騰訊網 徐量

由於美伊兩國間的衝突情緒不斷升溫，伊朗外交部長阿巴斯．阿拉格齊 ( Abbas Araghchi ) 也在接受美國《有線電視新聞網》( CNN ) 專訪時，宣稱伊朗已經「不再信任美方談判代表」。阿拉格齊指出，如果伊朗能繼續開展用於和平目的的鈾濃縮活動，「那麼任何細節都可以和平的形式談判」。阿拉格齊也強調，伊朗的武裝力量目前已充分完成部署，準備應對美國可能帶來的威脅，「但我們仍希望避免戰爭發生」。

針對美國可能向伊朗發起的軍事打擊，《騰訊網》國際專欄作者「蘇浩教授」分析認為，華盛頓當局目前可能正面臨來自 3 個方面的壓迫。「蘇浩教授」指出，川普決定對伊朗動手的最主要原因，與以色列自去年 ( 2025 年 ) 12 月開始的遊說行動有關，推測以色列希望透過美國的遠程打擊能力，徹底毀滅伊朗國內的遠程武器，並對後續生產武器設定射程限制。

現場影片顯示，普雷蒂遭到ICE特工壓倒制伏後，慘遭行刑式開槍處決，引爆美國大規模抗議。 圖 : 翻攝自X

另外，「蘇浩教授」認為，美國移民與海關執法局 ( ICE ) 特工在明尼蘇達州接連槍殺 2 名抗議美國公民的事件，也激起了美國國內廣泛民眾的憤怒，推測川普政府試圖借助國際問題轉移國內事務的焦點，「與格陵蘭、拉丁美洲相比，伊朗問題處理起來可能是外部阻力最小的，因而成為了川普政府的目標」。

最後，「蘇浩教授」表示，美國需要透過對伊朗的打擊行動，為近期成立的和平委員會「立威」。

「蘇浩教授」強調，在川普已經簽署總統令，宣布美國進入國家緊急狀態的情況下，川普隨時可能對伊朗發起進攻，且國會幾乎無法對川普的行為進行干預，「到底是要接受美國的協議，還是與美國開起全面戰爭，美伊局勢已經緊張到伊朗必須『下定決心』的時候了」。

