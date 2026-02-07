美將宣布新4項對台軍售 萬眾矚目的「這套系統」會不會有？

〔記者羅添斌／台北報導〕英國金融時報今天引述8名知情人士指出，繼去年12月公布創紀錄的111億美元(約3506億台幣)軍售案後，川普政府正規劃一項包含愛國者飛彈丶「國家先進地對空防空飛彈系統」(NASAMS)，以及另外兩種武器系統在內的4項軍售案。至於備受矚目丶功能強大的「Link-22」數據鏈系統技術，是否就列在這4項軍售案內，軍政人士今天說，樂觀期待，但只有到揭曉那一刻才會知道。

為什麼對「Link-22」數據鏈系統技術軍售案抱持樂觀態度？軍政人士說，國防部在2023年5月就曾於立法院備詢時證實，美國將協助台灣取得北約Link-22數據鏈系統技術。

軍方現正使用的「迅安系統」，是以精簡版的美軍Link-16數據鏈系統為基礎架構建立，使用至今已有十餘年的時間，聯戰指揮效能已經不符未來需要，國防部多次表達立場，希望美方儘速協助我國取得「Link-22」數據鏈系統技術，才能架構出功能更為強大的聯戰指揮系統。

前五角大廈部長辦公室中台蒙港事務高級主任胡振東表示，「Link-22」系統比台灣現役「Link-16」系統先進，但此事的政治及聯合作戰實質意義極大，若台海有戰事，不只美國援助台灣，使用「Link-22」系統的英國、澳洲等國，也可能以共享情資等方式，與我國建立更寬廣的夥伴合作契機。(資料照，記者涂鉅旻攝)

至於「Link-22」跟Link-16的性能有那些差異？前五角大廈部長辦公室中台蒙港事務高級主任胡振東，先前接受本報專訪時指出，「Link-22」系統比台灣現役「Link-16」系統先進，但此事的政治及聯合作戰實質意義極大，意指若台海有戰事，不只美國援助台灣，使用「Link-22」系統的英國、澳洲等國，也可能以共享情資等方式，與我國建立更寬廣的夥伴合作契機。

他說，「Link-22」並非指管系統，而是有如「電話線」般的工具，升級後也有助於處理更多戰場資訊，實為戰場圖象化的要角之一。而「Link-22」系統與我國現役「Link-16」系統的差異在於「速度」，二者雖然彼此兼容，但「Link-22」可無礙地接收「Link-16」訊息，後者要接收前者訊息則稍慢一些。

胡振東進一步說，此事不應只著眼於科技層面，若台灣能獲得「Link-22」系統，其政治與聯合作戰實質意義極大，傳遞假如台海有戰事，「不但美國會來，那些用Link-22的國家可能也會到」的訊息，這些參與國也可能從事情資分享等工作，給予國軍助益。

胡振東舉例，如果澳洲P-8偵察機或E-7預警機掌握中共軍機動態，就可以透過「Link-22」系統傳遞訊息與我國，同時也可以將我方軍機位置資訊傳遞予美國，確保不會誤擊友軍。且不止上述國家，包括英國等歐洲國家也有可能會協助台灣，可以預期國軍獲得「Link-22」系統，可獲得更多、更寬廣的夥伴合作契機。

