美將對記憶體課100%關稅 外媒點名台灣2大廠

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）於16日出席美光（Micron）紐約州新廠動土典禮時，發表強硬宣言，未來全球記憶體廠商將面臨在美國本土設廠生產，或者對其進口產品支付高達100%的關稅。對此外媒指出台灣兩大廠也在列。

盧特尼克16日表示，未在美國投資的韓國廠商和台灣企業，將面臨「支付100%的關稅」或是「在美國本土生產」兩大選擇，他補充道，「這就是產業政策。」

根據《Wccftech》報導，目前全球DRAM三大廠中，僅有美光具備在美國本土大規模生產的基礎，韓國雙雄三星電子與SK海力士雖然在美國有投資計畫，但多集中於前端製程或先進封裝，目前均未有在美生產DRAM晶片的具體時程，因此可能面臨巨大的關稅威脅，對於原本就因AI需求導致產能吃緊的記憶體產業而言，100%的關稅成本無疑是致命打擊，極可能造成全球記憶體價格再度攀升，並對發展中的AI硬體供應鏈造成毀滅性的成本壓力。

外媒點名南亞科、華邦電恐面臨100%關稅

另外，台灣的南亞科與華邦電也被點名，指出「可能面臨內存關稅的徵收，這可能會造成巨大的麻煩」，並直言，AI的需求已經將DRAM價格推至前所未有的高度，而100%關稅將造成毀滅性打擊。

