美將對輝達超微部分晶片徵25%關稅 國內使用可豁免

（中央社記者侯姿瑩華盛頓14日專電）美國總統川普今天簽署一項公告，決定對特定先進的運算晶片課徵25%關稅，例如輝達的H200與超微的MI325X，但若是為了支援美國打造科技供應鏈及強化半導體衍生產品的國內製造能力而進口，則不適用。這項措施預計美東時間15日凌晨起生效。

川普（Donald Trump）重返白宮以來關稅措施不斷，目的包括促使製造業回流美國。他今天簽署一項有關半導體關稅的公告，根據白宮發出的事實清單，川普已指示美國商務部長和貿易代表負責協商相關協議，或持續進行任何現有的協議談判，以因應來自任何國家的半導體、半導體製造設備及其衍生產品進口，對美國國家安全可能造成的損害。

同時，川普決定對特定的先進運算晶片課徵25%關稅，例如輝達（NVIDIA）的H200、超微（AMD）的MI325X。不過，若這些晶片是為了支援美國打造科技供應鏈，以及強化半導體衍生產品的國內製造能力而進口，則不適用此一關稅。根據公告，這項措施預計美東時間15日凌晨起生效。

白宮官員舉例說明，經由美國轉運至其他國家的半導體，將適用這項25%的關稅。

川普在白宮向媒體表示，不像Blackwell、Rubin架構晶片，「這些晶片並非最高等級，但仍屬非常好的等級」，中國想要這些晶片，其他國家也想要，「而我們將從這些晶片的銷售中收取25%的費用」。

關於輝達向中國出貨AI晶片H200的進展，輝達執行長黃仁勳日前表示，中國對輝達AI晶片需求「非常高」，供應鏈全面啟動。

此外，根據白宮事實清單，川普在不久的將來可能會針對半導體及其衍生產品的進口課徵更廣泛關稅，也可能會同步推出一項關稅抵消計畫，以激勵美國國內製造，如同先前所宣布的那樣。

川普先前曾表示，將對所有輸美晶片、半導體開徵高額關稅，但若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠，「就沒有關稅」。（編輯：唐佩君）1150115