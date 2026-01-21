美將撥款316億強化台灣安全合作 黃國昌：我們現在討論1.25兆了

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

美國眾議院撥款委員會昨公布跨黨派、跨院協商後的折衷版法案，其中條款依總統預算請求，撥款10億美元（約新台幣316億元）強化台灣安全合作，另編列1.5億美元，用於替換提供給台灣的國防物資。民眾黨主席黃國昌今（21）日被問及此事，對於任何美方對於台灣軍事上面的援助，基於國際上面的禮儀，我們都表示感謝，「那10億美元，大概是300億台幣吧，但是我們現在在討論的是1兆2500億了。」

民眾黨主席黃國昌。（圖／方炳超攝）

黃國昌今天接受媒體聯訪，媒體問黃，美國國會去年有通過國防授權法案，同意為台灣安全合作倡議提供10億美元的授權額度，昨天美國眾議院撥款委員會公佈的撥款法案就有包括這一條，正式編列10億美元的預算，用以強化台灣的安全合作，黃國昌看法為何？

對此，黃國昌說，對於任何美方對於台灣軍事上面的援助，基於國際上面的禮儀，我們都表示感謝，那10億美元，大概是300億台幣吧，但是我們現在在討論的是1兆2500億了。

黃國昌說，因為之前撥款的內容，運到台灣的東西，「我不要講一些會撕掉外交禮儀的話，過去發生了什麼樣的事情，其實大家查一查就會知道，那還是感謝美方那邊所提供的援助，那過去有一些不好的事情，希望不要再發生」。



