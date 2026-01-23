美將擁有格陵蘭軍事基地領土

《紐約時報》22日援引8名西方國安外交官員，揭露美國總統川普的格陵蘭新協議方案，內容不涉及「全面轉讓領土」，但將參考英國在賽普勒斯的模式，在格陵蘭境內設立具備「美國主權」性質的基地區域。另川普和北約祕書長呂特日前達成的協商內容，包括在該島部署美軍飛彈基地，並讓美國獲得採礦權，以阻止大陸染指格陵蘭。

《紐時》援引官員說法指出，各方正研議一項不涉及「全面轉讓領土」，但強化美國戰略控制權的協議。該方案包含3大核心，首先是強化軍事部署，建立名為「北極哨兵」的北約新任務，以制衡陸、俄在北極日益擴張的影響力。

其二，升級丹麥和美國於1951年簽署的協定。該條約賦予美軍在格陵蘭，進行包括軍事基地建設和運作在內的軍事行動權限。美國官員擔心，若格陵蘭獨立，這種權限恐受限或終止。北約官員已討論，透過新協議擴大1951年協定的適用範圍，讓美國在格陵蘭實質擁有部分領土。

再來，新協議很可能以英國在賽普勒斯的軍事基地「主權基地區」為藍本，該軍事基地被視為英國領土。這將讓美國擴大對格陵蘭的控制權，除了超越目前僅有的使館面積範圍，也可用於建設如「金穹」等關鍵飛彈防禦系統。四、限制非北約成員國，特別是俄、陸，取得格陵蘭冰蓋深處稀土礦藏的開採權。

路透22日引述一位知情人士表示，呂特和川普在達沃斯就美國、丹麥和格陵蘭之間，將就更新1951年協議展開進一步會談。協議同時將討論，要求禁止陸、俄的資金進入格陵蘭。

丹麥總理佛瑞德里克森23日表示，她已與呂特達成共識，認為北約需要加強北極地區的安全。不過，格陵蘭總理尼爾森22日已強調，他不贊成將格陵蘭軍事基地的主權移交美國，並稱「主權是我們的底線」。佛瑞德里克森23日稍晚將前往格陵蘭首府努克，與尼爾森會面。丹麥外交大臣也表示，美、丹外交官22日在華府會晤，制定了後續行動計畫。