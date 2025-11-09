美將發布匯率報告 台灣是否列匯率操縱國受矚
7日台股受到美股拖累影響，收盤失守2萬8千點，收在2萬7651點、跌248點。外界關注下週台股的未來走勢，市場分析，受到AI估值過高，加上川普關稅如果敗訴，以及聯準會12月是否降息影響，可能使得台股AI個股跟跌，市場不確定性高、影響資金動能。
第一金投顧董事長黃詣庭認為，「月線能不能守住是相當重要，第二個仍然是維持相對高檔做整理，停破月線的話，不排除會有再下探下一個支撐關卡的狀況。」
美國財政部即將公布匯率報告，以近一週主要亞幣對美元升貶幅來看，韓元貶2.18%、新台幣貶0.95%、人民幣貶0.13%、日幣升0.6%。
7日，新台幣兌美元匯率收在31.045元、貶9.5分，創近一個月最大單日貶幅，加上我國在對美貿易順差逾150億美元，以及經常帳餘額在GDP占比超過3%，這2項都觸及美國列為匯率操縱國的標準，使得國內央行匯率調節壓力不小。
淡江大學經濟學系教授蔡明芳分析，「政府當然面對這種匯率有短期內劇烈波動的時候，其實政府進去穩定匯率，這個也是美國政府他在容忍範圍裡面，但是你絕對不能因為說，為了要讓你的出口增加，然後持續去干預你的匯率，這個是美國政府我想所不允許的。」
學者認為，新台幣匯率貶值雖然能幫助部分出口產業，但貶值有利有弊，應該從總體經濟來看，才不會讓產業偏態成長。
