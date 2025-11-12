美將結束政府關門！川普稱是「重大勝利」 道瓊飆漲創新高
美國參議院10日以60票對40票通過臨時撥款法案，為聯邦政府恢復運作鋪路，其中有8名民主黨參議員倒戈支持共和黨提案，使僵局出現轉機。美國總統川普（Donald Trump）在最長的聯邦政府關門即將落幕之際，宣稱這是共和黨的「重大勝利」。而市場樂觀預期美國政府關門即將結束，道瓊指數大漲並創歷史收盤新高。
根據《半島電視台》、《TRT World》報導，川普11日在維吉尼亞州阿靈頓國家公墓舉行的退伍軍人節活動上，當眾向眾議院議長強生（Mike Johnson）及參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）表示祝賀，稱：「恭喜……這是一次重大的勝利。我們的國家重新開放，它本不該被關閉。」
這次的預算法案預計將在接下來幾天內送交共和黨掌控的眾議院表決，若順利通過，將結束自10月1日以來、創下美國史上最長紀錄的政府關門。川普表示，他預計會簽署該法案，正式讓聯邦機構恢復運作。
此次政府關門主因在於兩黨在預算談判中對「平價醫療法案（Affordable Care Act）」補助延長問題立場對立。民主黨堅持預算案應納入延長醫療補助條款，強調該政策可幫助數百萬美國人負擔醫療保險；但共和黨拒絕讓步，川普更以此為施壓手段，威脅削減民主黨支持的社會福利項目。
報導指出，隨著部分民主黨參議員在10日投下贊成票，黨內隨即爆發不滿。眾議員塔利布（Rashida Tlaib）在社群媒體上批評參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）「失職、脫離民意」，甚至呼籲他辭職。相對地，賓州參議員費特曼（John Fetterman）則為自己支持法案的決定辯護，表示「當混亂一再發生時，我們不該以更多混亂回應，而應該成為秩序與理性的政黨。」
這場長達數週的政府關門，導致超過100萬名聯邦員工領不到薪水，也造成全美各地航班延誤與取消。部分空中交通管制員被迫無薪上班，食品補助計畫也一度被凍結，引發民怨。
根據美國制度，國會負責通過政府預算，一旦未能在期限內完成，政府便會進入「關門」狀態，非必要部門停擺、員工被迫放無薪假。這次僵局凸顯共和黨在參議院僅以微弱多數掌權，即使同時控制白宮與國會兩院，也難以輕易推動預算案。
另外，市場樂觀預期美國政府關門即將結束，美股11日主要指數表現分歧。四大指數終場漲跌互見，道瓊指數上漲559.33點或1.18%，收在47,927點；那斯達克指數下跌58.874點或0.25%，收23,468點；標準普爾（S&P）500指數上漲14.18點或0.21%，收6,846點；費城半導體指數下跌177.25點或2.48%，收6,979點。
看更多 CTWANT 文章
北捷月台有排隊潛規則？他「這樣站」竟然挨罵 北捷回應了
律師名門劈腿1／理律實習律師遭控劈腿 前女友慘遭背叛破財百萬
外送員的逆襲！要求「飲料送上樓放鞋櫃」 住戶傻眼收違規罰單
其他人也在看
扁政府高鐵「共軌預留」遭藍推翻...張景森嘆15年來「證明千億級悲劇」：提醒陳世凱宜蘭高鐵延伸線勿再犯同樣錯誤
張景森說，20年後證明，陳水扁總統時代這項先設介面的決策是一個非常有遠見的決定；可惜2008年政黨輪替，原先的共軌預留被推翻，交通部在2010年向時任部長毛治國報告「高鐵延伸屏東與臺鐵共軌」可行性時，獲裁示「不予考慮」，因此未在高雄都會段預留任何供高鐵進入的路廊/介面。放言 Fount Media ・ 1 天前
蕭美琴登歐洲議會！他戳破3假消息：造神
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴日前受邀出訪歐洲，參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說。外交部長林佳龍全程陪同，他表示，「這次蕭副總統成功踏入歐洲議會，象徵著台歐共創歷史新頁」...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
黃國昌便當會！趙少康：這兩人能贏蘇巧慧
[NOWnews今日新聞]前中廣董事長趙少康昨曬出和民眾黨主席黃國昌合照，趙少康今（11）日受訪透露，雙方談到2026年新北市長選舉，黃國昌稱，民眾黨的內部民調結果，只要藍白合作，不論派台北市副市長李...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 個月前
中國戰狼外交官曬航艦照片 威脅日本別管台海 不只海空軍力 「火箭軍」如解放軍皇冠上的明珠 CNN獨家揭露大量飛彈基地 「關島殺手」恫嚇美印太戰略｜全球聊天室｜#鏡新聞
日本首相高市早苗日前在眾議院備詢，提及鄰國若受到軍艦武力攻擊，對日可能構成「存立危機事態」，屆時不排除觸發「集體自衛權」。這番言論再次惹怒中方，中國駐大阪總領事薛劍發文秀出解放軍3艘航空母艦示威。 中共的遠程軍力投射不只展現在海上，「火箭軍」也是重點發展項目。CNN透過衛星影像揭露，中國有約99座飛彈相關設施，且規模還在擴大當中。而智庫統計解放軍人力和飛彈部署，也發現中國的戰略布局已經發生變化…… 面對極化政治、武力威逼，台灣前總統蔡英文也走出國門，爭取歐洲盟友支持，共同對抗挑戰。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 11 小時前
相隔47年！日本擬「明年起調漲簽證費」 台灣人入境受影響之處一次看
即時中心／徐子為報導日本官方通訊社《共同社》昨（10）日引述知情人士披露，日本政府計畫在明（2026）財政年度提高外國籍遊客簽證手續費，因為目前的費用與美歐相較之下，明顯偏低。至於台灣籍旅客目前受惠於兩國相互給予對方短期入境免簽，暫時影響不大。民視 ・ 1 天前
中共嗆全球抓捕沈伯洋 賴清德喊話韓國瑜：站出來維護國會尊嚴
中國日前以涉犯分裂國家罪為由對民進黨立委沈伯洋立案偵辦，官媒央視更進一步發布起底影片，並揚言展開全球抓捕及跨境司法合作。對此，總統賴清德今（11）日表示，中國對台灣並沒有管轄權，更何況沈伯洋是在捍衛國家主權、維護台灣民主自由的憲政體制，非常期待立法院長韓國瑜夠率領跨黨派委員聲援沈伯洋，「否則的話，今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人。」三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
蕭美琴訪歐引關注！黃揚明戳破3假消息 批賴政府「拿外交突破包裝造神」
副總統蕭美琴7日現身歐洲議會，在外交部長林佳龍陪同下抵達「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說，並將其形容為一次重大的外交突破，事後更透過臉書發文，引用孟子名言「得道者多助」喊話台灣人堅定走在正道上，就會得到更多國際的支持與認同；媒體人黃揚明指出，只要能對台灣實質有利，都是好事，但在相關議題當中，如果有心人士利用價訊息造成、貶抑，就該被譴責。黃揚......風傳媒 ・ 1 天前
網傳駐日代表申請「中華民國」更名「台灣」遭日本重罰 官方回應了
近期社群平台瘋傳一則訊息，宣稱台灣駐日代表將原「中華民國」申請更名為「台灣」，因此遭日本裁罰，必須繳納7000萬日圓（約新台幣2100萬元），貼文並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」。然而，經事實查核中心調查，實際情況是，駐日館舍為保障國家財產權，辦理館產由個人名義移轉至法人名義的登記，與國名變更或日本裁罰無關。對於網傳消息，台灣日本關係協會秘書長張仁久......風傳媒 ・ 8 小時前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 11 小時前
鄭麗文追思共諜惹議！藍青年赴黨中央要求道歉被擋 畫面曝光
即時中心／潘柏廷報導國民黨主席鄭麗文近日赴馬場町出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，然而追思對象竟包含中共安插政府的「密使一號」吳石，對此，國民黨不分區提名人丁瑀，今（10）日下午前往黨中央要求鄭麗文向中華民國及百萬國軍英靈，站在孫中山銅像前鄭重道歉，但黨部相關人員聲稱他未申請場地便將其擋下，他只好站在門口受訪，他喊話，若對方不道歉，週三（12日）也會返回黨中央給鄭麗文神秘禮物。民視 ・ 1 天前
中國外交官薛劍嗆「斬首」！高市早苗不甩
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日表達，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，日本可根據安全保障法治行使集體自衛權的「存亡危機事態」，對此，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台X上竟威脅要斬首高...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
不甩威脅！高市早苗拒撤回台灣有事屬日本「生存威脅」言論
[Newtalk新聞] 日本內閣總理大臣高市早苗將「台灣有事」列為可能構成「生存威脅」並可行使集體自衛權的緊急狀態的言論，前（8）日遭到中國駐日本大阪總領事薛劍以「砍下你們骯髒的頭顱」放話警告。稍早，高市早苗在日本國會答詢時，表示她先前的說法「這符合政府的現有立場，所以我無意撤回或撤銷。」 《日本經濟新聞》報導，高市早苗首相今（10）日在眾議院預算委員會會議上，答覆立憲民主黨議員大串博志有關其對台灣可能構成「生存威脅」，並可行使集體自衛權的緊急狀態的言論作出回應。她表示，對在界定該狀態時，具體列舉具體案例表示遺憾。 高市早苗解釋她於 7日在眾議院預算委員會會議上，答覆立憲民主黨議員岡田克也向首相提問台灣緊急狀態的問題時，「我當時考慮到最壞的情況，所以做了一些具體的表述。」她補充道：「以後我會避免發表此類言論。」 關於國防開支將增至國內生產總值（GDP）的 2%，高市早苗表示：「我希望在確保國防開支得到妥善保障的同時，也致力於支出改革。」她指出：「我希望採取措施增加稅收，但不會提高稅率。」查看原文更多Newtalk新聞報導辦外交可以這麼野蠻？中國駐大阪總領事貼文嗆「要砍高市早苗的頭」高市新頭殼 ・ 1 天前
快訊／美國政府關門40天！參議院兩黨達撥款協議 關門有望結束
美國政府關門已破紀錄40天，終於有望迎來結束！美國CNN快訊報導，參議院9日晚，以60票對40票通過一項程序性投票，同意重啟政府，以換取未來就延長加強版《平價醫療法案》補貼進行投票。此舉打破連續五周的僵局，讓政府可重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
出招保關稅政策？ 川普喊發「關稅紅利」每人2,000美元！高收入者沒份
[Newtalk新聞] 據《NBC News》報導，美國總統川普（Donald Trump）前（8）日在 Truth Social 貼文提出兩項政策構想，一是將原本補助健保保險公司的龐大資金，直接發放給民眾，用來買自己的醫療保險；二是以關稅收入為財源，向全體美國人發放每人 2,000美元的「紅利支票」。不過，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）及白宮經濟顧問隨後皆表示，這些構想目前僅屬於「總統的想法」，並非正式提案。 川普於週六貼文寫道：「我建議共和黨參議員，應該把那些原本給保險公司挽救失敗健保（歐巴馬健保）的數千億美元，直接送給人民，讓他們能購買更好的醫療服務。」他表示，共和黨應該支持將資金直接注入民眾的健康儲蓄帳戶。 川普同時提到，美國目前因關稅收入暴增，「我們正進帳數兆美元，將很快開始償還龐大的 37兆美元國債。工廠與投資遍地開花，每人將可領取至少 2,000美元的紅利（不含高收入者）。」 不過，貝森特在接受《ABC This Week》節目訪問時澄清，這項「直接給民眾的健保資金」計畫尚未具體化，「我們目前並沒正式提案，也不會立刻送交參議院審議。」他強調，政府現階段首新頭殼 ・ 1 天前
拖到紅色警戒才停班課！花蓮縣府「慢半拍」被罵爆 竟再甩鍋中央
鳳凰颱風來勢洶洶，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨（10）日上午7時達到紅色警戒，但花蓮縣府卻拖到快8時才宣布停班停課，大批民眾湧入縣政府臉書開罵。沒想到，縣府竟再次甩鍋給中央！三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
高市：台灣有事.日本出兵 中駐日官發「斬首文」
日本自衛隊因歷史因素，在主動行使武力上有諸多限制。2015年，前首相安倍晉三擴大解釋自衛權，放寬使用武力條件，其中一項為「存亡危機事態」；該法定義如果同盟國或友好國受到攻擊，且狀況危及日本國土、國民，則自衛隊可行使武力以達到防衛作用。而日相高市早苗在答詢時，表示台灣有事構成存亡危機事態。中共駐大阪總領事薛劍對此發文，暗示要將高市早苗斬首，引發日本政府不滿，對北京當局發出強烈譴責。TVBS新聞網 ・ 21 小時前
美政府停擺40天參院破冰 臨時撥款協議過關｜#鏡新聞
截至美東時間9號為止，美國政府已經停擺關門了40天，現在危機終於可望結束。因為就在同一天，美國參議院兩黨透過條件交換通過了一項可支付政府其他部門開支，到明年1月30號的臨時撥款法案。只是法案依舊還是要等眾議院審議，但美國總統川普已經迫不及待，先對外宣布要普發關稅紅利，每個人至少可以領到大約新台幣6萬2千元。這讓美國財政部長趕快跳出來澄清，他說不是發現金，是減稅。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
鄭麗文「追思共諜」恐影響2026選戰？趙少康：要以台灣為重
國民黨新任黨主席鄭麗文8日出席白色恐怖祭悼活動，但該活動紀念對象包括中國共諜將官吳石，引起爭議，黨內也憂心會影響2026選戰。對此，國民黨戰鬥藍發起人趙少康今（11）日表示，鄭麗文說邀請單位沒有說，「她既然這樣講，我們就相信她」，但到底選區是在台灣，要訴求的是台灣選民支持，一切都以台灣選民利益為重。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
獨家／蕭美琴IPAC歐洲議會演說 掀搶拍潮！他曝插曲：菲國議員痛罵中共
副總統蕭美琴保密到家的外交行動，無預警現身比利時布魯塞爾歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」年會，並以「台灣：世界在動盪變局中的可信賴夥伴」為題發表演說，令與會各國議員既驚訝又感動。同樣獲邀出席的Hello Taiwan執行長江明信透露，這屆IPAC年會有不少插曲，例如：外界普遍認為菲律賓傾中，但出席的3名菲國議員當場公開表達對中國的不滿，甚至痛批中國「霸道」，場面引發熱烈反響。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前