美將結束政府關門！川普稱是「重大勝利」 道瓊飆漲創新高

美國參議院10日以60票對40票通過臨時撥款法案，為聯邦政府恢復運作鋪路，其中有8名民主黨參議員倒戈支持共和黨提案，使僵局出現轉機。美國總統川普（Donald Trump）在最長的聯邦政府關門即將落幕之際，宣稱這是共和黨的「重大勝利」。而市場樂觀預期美國政府關門即將結束，道瓊指數大漲並創歷史收盤新高。

根據《半島電視台》、《TRT World》報導，川普11日在維吉尼亞州阿靈頓國家公墓舉行的退伍軍人節活動上，當眾向眾議院議長強生（Mike Johnson）及參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）表示祝賀，稱：「恭喜……這是一次重大的勝利。我們的國家重新開放，它本不該被關閉。」

這次的預算法案預計將在接下來幾天內送交共和黨掌控的眾議院表決，若順利通過，將結束自10月1日以來、創下美國史上最長紀錄的政府關門。川普表示，他預計會簽署該法案，正式讓聯邦機構恢復運作。

此次政府關門主因在於兩黨在預算談判中對「平價醫療法案（Affordable Care Act）」補助延長問題立場對立。民主黨堅持預算案應納入延長醫療補助條款，強調該政策可幫助數百萬美國人負擔醫療保險；但共和黨拒絕讓步，川普更以此為施壓手段，威脅削減民主黨支持的社會福利項目。

報導指出，隨著部分民主黨參議員在10日投下贊成票，黨內隨即爆發不滿。眾議員塔利布（Rashida Tlaib）在社群媒體上批評參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）「失職、脫離民意」，甚至呼籲他辭職。相對地，賓州參議員費特曼（John Fetterman）則為自己支持法案的決定辯護，表示「當混亂一再發生時，我們不該以更多混亂回應，而應該成為秩序與理性的政黨。」

這場長達數週的政府關門，導致超過100萬名聯邦員工領不到薪水，也造成全美各地航班延誤與取消。部分空中交通管制員被迫無薪上班，食品補助計畫也一度被凍結，引發民怨。

根據美國制度，國會負責通過政府預算，一旦未能在期限內完成，政府便會進入「關門」狀態，非必要部門停擺、員工被迫放無薪假。這次僵局凸顯共和黨在參議院僅以微弱多數掌權，即使同時控制白宮與國會兩院，也難以輕易推動預算案。

另外，市場樂觀預期美國政府關門即將結束，美股11日主要指數表現分歧。四大指數終場漲跌互見，道瓊指數上漲559.33點或1.18%，收在47,927點；那斯達克指數下跌58.874點或0.25%，收23,468點；標準普爾（S&P）500指數上漲14.18點或0.21%，收6,846點；費城半導體指數下跌177.25點或2.48%，收6,979點。

