美將與千里達及托巴哥聯合軍演 委內瑞拉總統批美恐嚇

美國以打擊毒品恐怖份子為名，在加勒比海、東太平洋海域進行的「南方之矛」軍事任務，在擁有5000兵力的「福特號」航母打擊群就定位之後，總計集結了10多艘軍艦、1艘攻擊潛水艇、10架F-35戰鬥機以及15000名兵力。

而在與高層國安顧問連日密集討論後，川普（Donald Trump）14日在空軍一號，被記者問到要如何處理委內瑞拉？他說已經大致有了主意。

美國總統川普說：「我現在大致已經有主意了，我不能告訴你內容，但我心裡已經有數了。」

美軍當天公布了一段對運毒船，所進行的致命性攻擊的影片。類似的海上突襲行動，至少已經有20場，造成至少76人死亡。

16日起6天又將與千里達與托巴哥共和國，展開新一輪聯合軍事演習。

委國總統馬杜羅15日在米蘭達舉行的大型反美集會，稱美軍的行動是在威脅區域的和平與穩定，是為了奪取石油、天然氣資源，企圖政權更迭的藉口。

委內瑞拉總統馬杜羅說道，「帝國主義者的船滾出去、軍事威脅滾出去，委內瑞拉必須被尊重。」

委內瑞拉日前也動員20萬陸海空三軍官兵，頻頻進行操演，展現捍衛國土的決心。

另一方面，美軍這場加勒比海行動的合法性，在國際社會也存有爭議，英國、哥倫比亞相繼宣布，暫停或是中止與美國的情報合作。