美將退WHO另起爐灶 外交部：台灣目標不變「國際支持有增無減」

美國宣布將退出WHO組織，擬推行美國優先全球衛生戰略；對此，我外交部今表示，理念相近國家的國際支持有增無減，台灣的目標也不變 ！

美國總統川普宣布推出多出達66個國際組織，包括下周將正式退出的世界衛生組織（WHO），並轉推行去年9月擬定的「美國優先全球衛生戰略」。對於我國際支持的擔憂，外交部國際組織司長孫儉元今（13）表示，美方仍透過多場合向我重申，對國際參與的支持不變，理念相近的國家的支持也是有增無減，而台灣爭取參與WHO的目標也未改變。

外交部國際組織司長孫儉元今表示，台灣爭取參與WHO已歷經多年，長期以來也獲得許多友邦及理念相近國家支持。美國雖然已宣布並即將正式退出WHO，但美方也在多個場合向我方重申，對台灣國際參與的支持；川普政府上任後也曾13度對外以各種方式公開表達，對台灣國際參與的支持，而其他理念相近國家與友邦支持我國力道，到目前為止也是有增無減。

他說明，雖然美國宣布將退出WHO，但我國仍會持續跟美國、友邦以及理念相近的國家繼續合作推。那台灣的宗旨和目標也沒有改變，還是希望能爭取受邀以觀察員身分回到世界衛生大會（WHA），並完整參與WHO各項會議機制及活動，因為這不但攸關我國2300萬人的衛生安全，台灣所能做出的貢獻，及在醫衛所扮演的領導角色，我們相信全世界都能夠受惠。

此外，由於美國國務院去年9月也發布了「美國優先全球衛生戰略」，欲打造全新的全球衛生合作架構，目前美方已經準備了新版的雙邊衛生協議範本，計畫與大概60國洽談衛生協議，外界也關注台灣是否會參與其中？對此，外交部發言人蕭光偉則表示，台美雙方就各領域的合作議題，一直保持協調、溝通，若有進一步訊息，會適時對外說明。

