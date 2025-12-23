美將造川普級戰艦 號稱威力強100倍

美國總統川普22日宣布將建造新一代能讓所有敵人聞風喪膽的「川普級戰艦」，作為未來美國「黃金艦隊」的核心。首艘川普級戰艦將被命名為「無畏號」（USS Defiant），預期2年半內交船，並增產至25艘。川普並聲稱，新款戰艦將比以往戰艦強100倍，配備搭載核彈頭的海射巡弋飛彈與電磁砲等極具殺傷力的武器，讓美國保持軍事優勢。

川普22日於海湖莊園，在戰爭部長赫格塞斯、海軍部長費蘭與國務卿盧比歐等人陪同下，於「川普級無畏號」海報前宣布，已批准建造2艘新款戰艦，隨後再生產8艘，最終擴大生產至25艘，取代目前老舊過時的艦隊。川普主張，新一代戰艦將是最快、最大且威力比以往任何戰艦都強100倍。除此之外，美國也將打造新一代航母，作為海軍「黃金艦隊」升級計畫的一環。

當被問及此舉是否意在對抗中國時，川普回覆，這是用來對付所有人，新一代戰艦將維持美國軍事優勢，讓美國在全球各地的敵人都感到恐懼，每當無畏號駛入外國港口，都會激起人們對美國的敬畏；費蘭補充，美國的敵人將知道，一旦無畏號出現在地平線那頭，美國在海上的勝利已成定局。

川普從過去至今都不掩飾對「大艦巨砲」的嚮往。他說，這款戰艦將比二戰時期「愛荷華級」戰艦更長、更大，並將裝載最高等級的槍砲與飛彈，包含極音速飛彈、搭載核彈頭的海射巡弋飛彈、電磁砲以及最先進的雷射武器等「極度具殺傷力」的武器，並在很大程度上由AI控制，成為美國海軍的旗艦戰艦。

美國《海軍研究協會新聞》檢視海軍資料指出，川普級戰艦排水量將超過超過3.5萬噸，比目前艦隊中最大水面作戰艦艇，排水量1.5萬噸的朱瓦特級驅逐艦還大上一倍多，採用目前已部署於勃克級驅逐艦Flight III構型上既有作戰系統與武器，並配備AN/SPY-6對空搜索雷達、128單元的MK-41垂直發射系統、12枚長程極音速飛彈及5吋艦砲。

此外，過去川普對美國戰艦外型多有不滿，今年稍早他表達對部分船艦外觀設計的不滿。他說，即使是匿蹤技術，外表不必然要醜陋。因此新一代戰艦也將依照川普美學理念設計。

川普說，他與美國海軍將主導新一代戰艦的設計，「因為我是個注重美感的人。」《衛報》指出，以往美國船艦都以美國各州作為分級名稱，但川普已在許多飯店、高爾夫俱樂部掛上自己的名字，此舉更被批為陷入「自戀狂潮」中。