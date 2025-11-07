美將進駐敘基地 促簽和平協議

記者賴韋廷／綜合報導

美國《新聞週刊》6日報導，美軍正計畫進駐敘利亞首都大馬士革近郊基地，藉此強化反恐作戰能量，並協助推動敘利亞與以色列實現和平；由於近期俄羅斯也重啟敘境基地，因此未來美俄同時進駐當地，勢將牽動中東地緣情勢。

匿名美方官員指出，美軍基地預定地點位於「通往敘利亞南部地區的門戶」，未來將供機隊與單位進駐，執行補給、巡邏、情監偵與人道救援任務，此外，美敘雙方也同意由敘國保有設施完整主權。儘管基地位置高度保密，但敘國社群媒體則透露，美軍C-130運輸機近日曾飛抵大馬士革市區的梅澤基地，確認跑道狀況，而東北方郊區的杜邁爾基地，也不排除有可能雀屏中選。

報導指出，美軍進駐敘國的主要目標，是尋求促成敘以和平協議；目前已知，敘國過渡政府要求，以軍需撤出去年12月進駐敘南的部隊，而以國則以保護敘南斯威達地區盟友德魯士族名義，要求在敘南建立非軍事區，並將戈蘭高地緩衝區向外延伸2公里，未來美軍基地不排除將納入和平協議畫定的非軍事區範圍，向雙方提供安全保證。

安理會解除對敘官員制裁

報導還說，敘國過渡政府總統夏拉將於10日赴華府會晤美國總統川普，商討敘國加入反IS聯盟、敘以關係等議題。此外，在美國斡旋下，聯合國安理會已於6日投票通過，同意解除早期對夏拉及其他官員的制裁，預計雙方正式會面，可望寫下美敘外交關係新頁。

值得注意的是，由於俄軍已於10月下旬重新啟用駐敘基地，因此，未來美俄兩軍同時進駐，不僅凸顯敘國戰略重要性，也勢必將使大國角力持續牽動中東情勢發展。

美國計畫派軍進駐敘利亞首都大馬士革的空軍基地。圖為位於大馬士革市區的梅澤基地跑道。（達志影像／歐新社資料照片）

敘國過渡政府總統夏拉將於10日前往華府會見川普。聯合國安理會也於6日解除對夏拉的制裁。（達志影像／美聯社資料照片）

俄軍自10月下旬開始重返敘利亞赫梅敏空軍基地。圖為去年12月在該基地降落的俄軍An-124大型運輸機。 （達志影像／路透社資料照片）