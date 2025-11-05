美將部署新太空武器 反制俄「中」衛星威脅

記者賴韋廷／綜合報導

美媒4日報導，美國太空軍即將部署「牧場」（Meadowlands）及「遠端模組終端機」（RMT）等2種能夠干擾情監偵衛星的新型太空武器，以強化對俄「中」衛星活動的反制能力。

「牧場」運作範圍廣 「RMT」可遠端操控

報導說，美國計畫採購32套「牧場」與24套RMT，且這2種新型衛星通訊干擾系統（CCS），將與現役系統一同服役。太空軍計畫將新型干擾系統分散部署於全球各地，以對抗俄「中」日益增長的太空威脅。

此外，太空軍也正建立「太空電磁戰術作戰中心」，並利用「賞金獵人」（Bounty Hunter）監測系統，偵測美方衛星是否遭受電磁干擾，同時追蹤對手衛星的位置。

根據報導，「牧場」由L3哈里斯公司開發，可用無線電波對衛星施行干擾，且相較於現役的CCS，具備更廣泛的運作頻率與干擾能力。歷經開發延宕的「牧場」，已進入最終測試階段，預計2026財年服役。

RMT則是一款可遠端操控的低成本小型干擾裝置，可大量部署，由Northstrat與CACI International兩家公司共同研製，目前處於「有限早期使用階段」（limited early-use phase），已具備一定作戰能力。

保護美軍資產 干擾中共情監偵衛星

太空軍報告顯示，共軍擁有超過510顆情監偵衛星，配備光學、多光譜、雷達等多種感測器，可偵測美軍航空母艦與遠征部隊的部署情形。美國太空軍軍令部長薩茲曼上將曾警告，共軍可能將「反太空作戰」視為阻礙美軍介入區域衝突的重要手段。對此，五角大廈將衛星干擾系統視為保護美軍人員、裝備與行動的關鍵防衛性武器。

「牧場」衛星通訊干擾系統，較現役系統具備更廣泛的運作頻率與干擾能力。（取自L3哈里斯網站）

RMT是一款可遠端操控的小型低成本衛星干擾裝置。 （取自美國太空軍網站）

美太空軍將部署新型衛星通訊干擾系統，應對俄「中」威脅。圖為太空軍進行CCS維護作業。 （取自DVIDS網站）

美太空軍正建立「太空電磁戰術作戰中心」，監測美國衛星是否受到電磁干擾。圖為衛星運作示意圖。 （達志影像／路透社資料照片）