美將革新裝備採購制度 提升武獲效能
記者賴韋廷／綜合報導
美國國防部（戰爭部）部長赫格塞斯7日在美國國防大學發表演說，宣示將對裝備採購制度啟動全面性改革，提升生產與交付速率，使美軍能加速取得新銳武器裝備，有效肆應全球安全威脅。
美國《國會山報》報導，赫格塞斯在這場有多家大型國防工業代表出席演講中，表明將實踐總統川普4月簽署行政命令，推動精簡行政流程、組織再造與擴大獎勵等改革措施，加速提升武獲效能。主要構想包括廢除流程繁雜的「聯合能力整合發展系統」（JCIDS）採購模式，以全新「作戰採購系統」取代；其次則將改造「計畫執行辦公室」體制，改由「組合採購執行官」（PAE）負責主導，藉由賦予更大採購決策權限與精簡審查流程，提升決策與行政效率。
報導引述國防部備忘錄指出，改革計畫也涵蓋多項配套措施，包括規定武器在初期生產階段需建立雙供應商機制以確保供應鏈穩定、將商規產品擴大列入預設採購選項、引進「組合成績卡」機制評估交付時程，此外也將成立「戰時生產單位」，負責主導優先採購項目等。
赫格塞斯指出，現行採購流程從提出需求到取得裝備需時3到8年，顯示五角大廈的官僚主義顯著拖慢進度，也連帶使美國軍工業整體效率低落。新制改革可望將採購時程壓縮至1年以內；加速滿足美國自身、盟友與夥伴國家的武器裝備交付時程，共同肆應潛在對手的挑戰。
赫格塞斯宣示，將推動美軍武獲流程制度改革，確保美軍能加速獲得先進武器、抗衡威脅。（取自DVIDS網站）
