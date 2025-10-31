美專家看川習會：美方釋訊號 貿易不改變對台立場

（中央社記者張欣瑜舊金山30日專電）川習會昨天落幕，美國總統川普表示雙方未談到台灣議題。美國國際經貿談判專家考伊分析，就公開資訊來看，美方很有可能採取一種審慎、新的談判立場，透過不談台灣向中國表示：「即使是一個更好的（美中）貿易協議，也不會真正改變美方對台灣的立場。」

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平昨天在韓國釜山舉行雙邊會談。美國國際經貿談判專家考伊（Peter Cowhey）今天接受中央社視訊訪問分析指出，基於川習會後公開的資訊來看，美國並未表示願意將台灣未來納入貿易談判，這對台灣而言是一個好消息，不過現階段的資訊還相對模糊，需要更長時間觀察。

考伊過去曾擔任美國貿易代表署（USTR）資深顧問，為美國貿易政策和外交政策方面專家。

川習會進行約1小時40分鐘。美方出席官員包括美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）、美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）等人。另外，白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）是唯一女性官員。

考伊指出，外界不知道會中到底談了什麼，但美方這次會談策略有可能是將台灣議題與貿易談判脫鉤，這對美國而言是一個更審慎的、新的談判立場。透過不談台灣，美方可能向中國傳達一個訊息：「即使是一個更好的貿易協議，也不會真正改變美方對台灣的立場。」沈默本身，可能就是美方想傳達給中國的訊息。

評估川普重返白宮後的首次亞洲行，考伊表示，川普訪問的亞洲國家或多或少應該會感到鬆一口氣，結果可能比他們原本預期的最壞情況要好，整體來看算是成功。

川普這趟亞洲行訪問馬來西亞、日本與韓國。

考伊認為就日本而言情況較為複雜，川普重申美國對日本的安全支持，而日本同意在美國投資多達5500億美元（約新台幣16兆），這並不是日本所樂見的。

考伊表示，對韓國來說可視為是重大成功；在安全議題上沒有任何損失，而在他們原本不想要的投資承諾方面，達成一個相當不錯的安排。

韓國總統府日前指出，韓國與美國已就涵蓋投資及造船領域的廣泛貿易協議達成共識，也同意維持今年7月達成的初步協議，美方將對韓國商品徵收的對等關稅自25%降至15%。在半導體方面，美國對韓國半導體課徵的關稅將不會高於對台灣半導體課徵的關稅。韓國半導體主要的競爭對手是台灣。

韓國總統府高級幕僚金容範29日指出，韓國針對美國的金融投資方案總額為3500億美元，其中2000億美元為現金投資，另外1500億美元則用於造船合作。

考伊分析，韓國原本就想進入美國造船業，所以這項看似被迫的承諾，其實等於給了他們官方許可去做他們原本就想做的事情。（編輯：周永捷）1141031