美專家示警「打不贏的戰爭」 名醫質疑掏空手段：要棄台

川習會未公開宣示是否談及台灣問題，但美國對台軍售不交貨情形被揭露，已引發疑美論。（示意圖／Shutterstock／達志）

大陸國家主席習近平今(30日)在南韓釜山與美國總統川普舉行會晤。旅美教授翁履中指出，雖會談未提台灣引發討論，但「不談」本身也是信號。胸腔科醫師蘇一峰質疑，美國有智庫建議要放棄台灣，但台灣政府持續送錢給美國，連晶片產業鏈都送，軍購卻拿不到，是不是最後掏空手段？

針對美國對台戰略姿態，《金融時報》專欄作家拉赫曼（GideonRachman）近日發文示警，若川普重掌白宮後再度以輕率口吻談論台灣議題，恐讓北京誤判美國立場與反應強度，從而引發危險的誤判。「若川普真想被記住為締造和平的總統。就不能用一句失言，意外打開陸攻台的大門。」

蘇一峰今(30日)發文提到，2月25日，美國重量級國際關係期刊《外交事務》（Foreign Affairs），刊出由兩位美國戰略專家所寫的〈台灣執念：美國戰略不應該圍繞在一場打不贏的戰爭〉（The Taiwan Fixation: American Strategy Shouldn't Hinge on an Unwinnable War）。

「台灣變成亞洲的烏克蘭？」蘇一峰直批，美國多家智庫都建議要放棄台灣。台灣這幾年政府一直送錢過去，連晶片產業鏈都送過去，對台灣國防武力欠貨6500億，F-35等都送到日本和韓國了！2000億的錢買的F-16，一架都不出貨給台灣！讓人不禁懷疑，是不是最後掏空的手段？

但台灣AI實驗室創辦人杜奕瑾對此有不同意見，他認為，原本文章並非直接以「放棄台灣戰場」為標題，也沒有說美國應放棄台灣。而是建議：美國應減少將自身武裝介入台灣戰爭的可能，要支援台灣自防、並保持區域戰略位置。

杜奕瑾表示，蘇一峰貼文將其歸為「美國智庫建言」，但該文出處是在學術／政策雜誌，而作者屬於個人，而非「智庫」公開政策簡報。作者論述是「帶球棒去幫鄰居打架、還是給鄰居球棒自己防衛兩種選擇後者」，不是「放棄幫助鄰居」。他質疑「涉軍迎合敵對傳播的行為應該要依法嚴肅以待。」

蘇一峰貼文下網友留言「執政黨抱錯大腿了」、「如果不懂談判，那跟用送的何異」、「美國不要再干預台灣」、「川普也講過『鉛筆vs桌子』，記得嗎？」

