美專家：中國對台灣看法去年發生重大變化 「完美風暴」正在形成？

中共中央軍委副主席張又俠落馬，加上上月底解放軍舉行環台軍演，台海問題再度受到關注。華府智庫專家指出，俄烏戰爭、中美競爭、川普關稅、川普對台議題冷淡以及中共二十一大等多重因素交錯下，中國可能會視今年為對台行動的「完美風暴」機會。

華府智庫「史汀生中心」中國計畫主任孫韻（Yun Sun）在《外交事務》（Foreign Affairs）撰文，這篇題為《2026年台灣將面臨完美風暴？多種因素的匯聚如何促使北京採取行動》的文章，一開頭就提到美軍將領2021年撼動全球的發言。以下是全文中譯：

2021年，時任美國印度太平洋司令部指揮官的戴維森（Philip Davidson），在參議院軍事委員會作證時指出，北京已設定在2027年前控制台灣的嚴肅目標。他警告：「台灣顯然是他們在那之前的野心之一，我認為在這10年內，事實上就在接下來的6年內，威脅是非常明確的。」

這項預測在華府引發高度關注，被稱為「戴維森時間帶」（Davidson Window，也稱戴維森窗口），並迅速促成行動。一年內，美國國會為新成立的「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative）撥款71億美元，旨在提升美國威懾中國軍事冒險主義的能力，政策界也爭相制定應對中國軍事威脅的戰略。

美國政府對台灣提供許多外交、政治、經濟及安全支持，以至於部分資深台灣觀察家開始提醒美國決策者，向中國重申美國不支持台獨的重要性。

然而，過去幾年，許多觀察家開始質疑戴維森時間帶。他們認為，中國軍隊尚未準備好進行如此困難的行動，而且質疑的理由充足。

對台灣這樣一個多山的島嶼進行兩棲登陸並進行攻擊，在行動上極具挑戰。此外，中國軍方正陷入一輪又一輪的清洗，多名高級將領落馬遭調查。同時，俄羅斯在烏克蘭戰爭中的代價與後果，展現了奪取政權的難度以及制裁帶來的毀滅性結果。這個理論認為，中國還有其他優先事項，台灣目前不太可能列入議程。

但這套理論忽略的是，中國對台灣的看法在2025年發生重大變化。過去一年，中國一直大聲疾呼其所謂與台灣「統一」的必然性與不容爭辯性。儘管懷疑論者會說，中國向來如此主張，但這次有些不同：這次中國相信了。

中國政策界日益堅信，奪取台灣控制權的行動將會發生，且如果台灣做出挑釁北京的行為，行動甚至可能迫在眉睫。

這項新評估的核心驅動力是美國政治，以及對於美國總統川普對軍事防衛台灣缺乏興趣的認知。此外，中國領導人習近平對統一的執著追求，以及台灣總統賴清德的支持度下滑，都加劇這種趨勢。換句話說，中國看到了一個以後可能不再出現的機會。

歷史上有某些時刻，多種內外因素共同作用，推動特定結果。當「完美風暴」釀成，看似不可想像的事就會開始成真。鑑於目前的情況，這場針對台灣的完美風暴可能比人們想像中來得更早。

習的政治遺緒

儘管習近平已指示解放軍在2027年前做好武力犯台準備，但很難想像中國會在該年採取行動。

中共將在2027年秋季舉行第二十一次全國代表大會，在中國政治中，任何黨大會舉行之年的首要任務都是「絕對穩定」，所有決策首先都要根據是否可能造成，哪怕是最輕微的政治不確定性來評估。中共本質上是一個保守的組織，任何可能在黨內政治緊張時期挑戰微妙權力平衡的重大決定，都可能被推遲。

但2027年之所以關鍵還有另一個原因：這象徵著習近平第3個任期的結束。關於屆時將年滿74歲的習近平的接班計畫，討論雖低調但持續進行。

觀察家的主流理論是，習不會一次交出所有權力，但他最快可能在2027年放棄三個最高領導職位中的一個：國家主席、中共總書記或中央軍事委員會主席。隨後他將逐步交出其他職位，並保留隨時暫停或放棄此過程的權利。

自1949年以來，中共領導層對這三個職位的接班有過不同決定。毛澤東在1959年受到黨內挑戰後放棄了國家主席職位，但保留了總書記與中央軍委主席。

鄧小平在1989年將權力移交給江澤民時放棄了這三個職位，但透過由黨內大老組成的諮詢機構「中央顧問委員會」，在幕後維持著無與倫比的權威。

2002年，江澤民放棄國家主席與總書記職位，但保留軍權長達3年，直到胡錦濤的第一個任期。而胡錦濤在卸任時將三個職位全部交給習近平。

如果接班程序近期展開，許多觀察家預測，習近平將首先放棄國家主席，因為這是三者中權力最小的。然而，交出任何頭銜都會危及體系內的絕對共識；隨著權力分散，任何接管台灣的軍事計畫都可能被推遲。

2027年完全有可能在習近平繼續全面掌權第4個任期的情況下度過，他不需要退位，也不需要奪取台灣；這對習近平而言並非明確的關鍵績效指標，就像對他的任何前任一樣。但是，習近平比以往任何中共領導人都更強力推動讓台灣屈服。如果習有機會實現其「統一」目標，他很可能會把握機會。

機不可失？

到目前為止，習未使用武力的根本原因，是對行動能否成功感到不確定；成功與否，始終取決於美國對中國攻擊的反應。

中國現在深信，不太可能見到比川普對台灣更冷淡、更不可能對台海進行軍事干預的美國總統。美國最近發布的最新「國防戰略」（NDS）報告，將西半球列為優先，並宣稱「傾向於不干預主義」，這支持了中國的認知，因為美國戰略不再將中國列為對美國的威脅或挑戰。

此外，川普政府對中國去年12月底環台軍演的反應大致沉默，也令中國鼓舞。接著在本月3日，川普決定抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），證實美國的西半球優先順序。

然而，美國戰略優先順序，以及對中國方針的這種轉變，可能僅存在於未來3年。如果民主黨在今年11月的美國期中選舉掌握國會控制權，且川普的基礎流失太多，這種轉變甚至可能消退。因此，機會之窗是有限的：中國可能再也不會遇到華府如此不願代表台灣介入的時刻。

傳統上，中國採取長線策略，邏輯是一旦中國的經濟與軍事實力超越美國，自然能阻止美國保衛台灣。這種樂觀願景在新冠疫情爆發第一年達到巔峰，當時中國深信，誠如中共常掛在嘴邊的「東升西降」，很快就能將美國趕出區域。

但過去約6年的大國競爭證明，中國渴望的終局可能不會如預期般迅速發生。中國並沒有無限期地等待，而是意識到華府目前的冷漠態度，或許為中國實現統一夢想提供了最佳機會。

俄烏戰爭也形塑了中國的機會之窗。這場戰爭一直是美國大戰略的主要干擾因素，前任府拜登政府無法按自身意願專注於中國，川普第2個任期則被迫偏離其所欲關注的國土安全與西半球事務。

只要美國的注意力與資源仍深陷歐洲，華府就不太可能想在太平洋對抗中國。但如果烏克蘭戰爭走向終結，中國的優勢就可能消失。

川普的行動，也透過影響台灣國內政治提升中國的地位。川普去年對台灣徵收20%關稅，在本月稍早宣布達成的台美貿易協議中，台灣同意在美國投資至少2500億美元生產晶片，以換取關稅調降至15%。

同時，川普對中國的調解姿態及對台灣民主的冷淡，引發廣泛擔憂，認為他可能正尋求與中國達成一項大交易，涉及以經濟利益交換背書中國在台灣問題上的立場。這些舉動傷害了台灣執政的民進黨及領導人賴清德。北京對賴清德並不信任，認為他正推動台獨。

去年夏天，賴清德支持一項罷免在野黨中國國民黨立法委員的基層行動，但最終失敗，導致他的支持度進一步下降。台灣民意的變化給了北京希望，認為台灣人民終於要放棄支持台獨的民進黨，甚至可能擁抱統一。

在這個關鍵時刻，任何被視為挑釁的台灣行動都可能觸發中國的重大反應，正如上月所見，美國宣布一項規模111億美元的對台軍售案，11天後，中國便發動模擬封鎖台灣的軍演。

儘管軍售規模巨大，但中國更將其視為川普推動美國國防工業利益，而非保衛台灣的承諾。去年12月的環台軍演是同類型演習中規模最大者，也是自美國眾議院時任議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年8月訪台以來第7次重大軍演，所有這些演習都升級了中國對未來一場決定性戰役的預演。

成本效益分析

中共及其領導人天生避險。事實上，利益愈大，他們就愈保守。在台灣如此重大的議題上，他們不會輕率決定行動。在採取任何舉動前，他們需要對兩個問題有肯定的答案：軍隊準備好戰鬥並獲勝了嗎？國家準備好承擔後果了嗎？

普遍觀點認為，解放軍顯然還沒準備好與美國開戰。習近平監督多輪針對高級軍事將領的清洗，這削弱軍系的士氣與精神。高級將領擔憂自己的前途，使得目前並非理想時機，用如此關鍵的任務測試軍方決心與能力。特別是來自第三十一集團軍的被清洗將領，是被視為對台行動籌備最具知識與經驗的一群人，將這些將領撤職可能已損害相關歷史技術知識。

不過，解放軍是否準備就緒的問題，取決於解放軍要與誰作戰。如果美國干預不在考慮之列，解放軍能輕易戰勝台灣軍隊。

解放軍擁有超過200萬現役軍人，相比之下，台灣僅有17萬兵力。中國2025年的國防預算為2470億美元，而台灣2026年的國防預算在大幅增加16%後，仍僅310億美元。

台灣去年通過400億美元的國防特別預算，但僅涵蓋2026年至2033年間的8年。兩岸軍力差距之大，台灣難以追趕。川普上任後尚未評論美國是否會保衛台灣，但美國干預的假設已比以往弱得多。

中國能否消化侵台的外部後果，也取決於美國的反應。如果北京認為攻擊台灣後，美國及其盟友會對中國實施毀滅性的經濟制裁，這些代價會讓決策者猶豫，並可能等待來日再戰。

但在最近與川普的貿易戰中，北京有效地利用稀土與報復性關稅，迫使華府屈服。在這次勝利後，北京可能將任何潛在的美國制裁視為溫和的，而其他國家集結懲罰中國的能力則不那麼令人擔憂。

同時，川普在斡旋俄烏和平的嘗試中，也接納俄羅斯的領土主張。由於中國理所當然地將台灣視為其勢力範圍的一部分，這一點也令北京鼓舞。

這並非指中國會立即攻擊台灣：目前沒有看到指向即將發動攻擊的兵力動員、後勤準備或政府政策變化的跡象。儘管如此，過去北京延後對台行動，是因為知道不能冒失敗的風險，且對其「和平統一」戰略充滿信心，即中國的崛起最終會讓台灣想要與之統一。

這項計算目前正在改變，因為過去幾年的大國競爭動搖了北京關於其崛起的時程表，也是因為中國對武力奪取台灣的信心正在增長。華府必須意識到，目前的因素組合，提供北京可能視之為奪取台灣的最佳機會。

