美專家：中國對台灣看法去年發生重大變化 「完美風暴」正在形成？
中共中央軍委副主席張又俠落馬，加上上月底解放軍舉行環台軍演，台海問題再度受到關注。華府智庫專家指出，俄烏戰爭、中美競爭、川普關稅、川普對台議題冷淡以及中共二十一大等多重因素交錯下，中國可能會視今年為對台行動的「完美風暴」機會。
華府智庫「史汀生中心」中國計畫主任孫韻（Yun Sun）在《外交事務》（Foreign Affairs）撰文，這篇題為《2026年台灣將面臨完美風暴？多種因素的匯聚如何促使北京採取行動》的文章，一開頭就提到美軍將領2021年撼動全球的發言。以下是全文中譯：
2021年，時任美國印度太平洋司令部指揮官的戴維森（Philip Davidson），在參議院軍事委員會作證時指出，北京已設定在2027年前控制台灣的嚴肅目標。他警告：「台灣顯然是他們在那之前的野心之一，我認為在這10年內，事實上就在接下來的6年內，威脅是非常明確的。」
這項預測在華府引發高度關注，被稱為「戴維森時間帶」（Davidson Window，也稱戴維森窗口），並迅速促成行動。一年內，美國國會為新成立的「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative）撥款71億美元，旨在提升美國威懾中國軍事冒險主義的能力，政策界也爭相制定應對中國軍事威脅的戰略。
美國政府對台灣提供許多外交、政治、經濟及安全支持，以至於部分資深台灣觀察家開始提醒美國決策者，向中國重申美國不支持台獨的重要性。
然而，過去幾年，許多觀察家開始質疑戴維森時間帶。他們認為，中國軍隊尚未準備好進行如此困難的行動，而且質疑的理由充足。
對台灣這樣一個多山的島嶼進行兩棲登陸並進行攻擊，在行動上極具挑戰。此外，中國軍方正陷入一輪又一輪的清洗，多名高級將領落馬遭調查。同時，俄羅斯在烏克蘭戰爭中的代價與後果，展現了奪取政權的難度以及制裁帶來的毀滅性結果。這個理論認為，中國還有其他優先事項，台灣目前不太可能列入議程。
但這套理論忽略的是，中國對台灣的看法在2025年發生重大變化。過去一年，中國一直大聲疾呼其所謂與台灣「統一」的必然性與不容爭辯性。儘管懷疑論者會說，中國向來如此主張，但這次有些不同：這次中國相信了。
中國政策界日益堅信，奪取台灣控制權的行動將會發生，且如果台灣做出挑釁北京的行為，行動甚至可能迫在眉睫。
這項新評估的核心驅動力是美國政治，以及對於美國總統川普對軍事防衛台灣缺乏興趣的認知。此外，中國領導人習近平對統一的執著追求，以及台灣總統賴清德的支持度下滑，都加劇這種趨勢。換句話說，中國看到了一個以後可能不再出現的機會。
歷史上有某些時刻，多種內外因素共同作用，推動特定結果。當「完美風暴」釀成，看似不可想像的事就會開始成真。鑑於目前的情況，這場針對台灣的完美風暴可能比人們想像中來得更早。
習的政治遺緒
儘管習近平已指示解放軍在2027年前做好武力犯台準備，但很難想像中國會在該年採取行動。
中共將在2027年秋季舉行第二十一次全國代表大會，在中國政治中，任何黨大會舉行之年的首要任務都是「絕對穩定」，所有決策首先都要根據是否可能造成，哪怕是最輕微的政治不確定性來評估。中共本質上是一個保守的組織，任何可能在黨內政治緊張時期挑戰微妙權力平衡的重大決定，都可能被推遲。
但2027年之所以關鍵還有另一個原因：這象徵著習近平第3個任期的結束。關於屆時將年滿74歲的習近平的接班計畫，討論雖低調但持續進行。
觀察家的主流理論是，習不會一次交出所有權力，但他最快可能在2027年放棄三個最高領導職位中的一個：國家主席、中共總書記或中央軍事委員會主席。隨後他將逐步交出其他職位，並保留隨時暫停或放棄此過程的權利。
自1949年以來，中共領導層對這三個職位的接班有過不同決定。毛澤東在1959年受到黨內挑戰後放棄了國家主席職位，但保留了總書記與中央軍委主席。
鄧小平在1989年將權力移交給江澤民時放棄了這三個職位，但透過由黨內大老組成的諮詢機構「中央顧問委員會」，在幕後維持著無與倫比的權威。
2002年，江澤民放棄國家主席與總書記職位，但保留軍權長達3年，直到胡錦濤的第一個任期。而胡錦濤在卸任時將三個職位全部交給習近平。
如果接班程序近期展開，許多觀察家預測，習近平將首先放棄國家主席，因為這是三者中權力最小的。然而，交出任何頭銜都會危及體系內的絕對共識；隨著權力分散，任何接管台灣的軍事計畫都可能被推遲。
2027年完全有可能在習近平繼續全面掌權第4個任期的情況下度過，他不需要退位，也不需要奪取台灣；這對習近平而言並非明確的關鍵績效指標，就像對他的任何前任一樣。但是，習近平比以往任何中共領導人都更強力推動讓台灣屈服。如果習有機會實現其「統一」目標，他很可能會把握機會。
機不可失？
到目前為止，習未使用武力的根本原因，是對行動能否成功感到不確定；成功與否，始終取決於美國對中國攻擊的反應。
中國現在深信，不太可能見到比川普對台灣更冷淡、更不可能對台海進行軍事干預的美國總統。美國最近發布的最新「國防戰略」（NDS）報告，將西半球列為優先，並宣稱「傾向於不干預主義」，這支持了中國的認知，因為美國戰略不再將中國列為對美國的威脅或挑戰。
此外，川普政府對中國去年12月底環台軍演的反應大致沉默，也令中國鼓舞。接著在本月3日，川普決定抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），證實美國的西半球優先順序。
然而，美國戰略優先順序，以及對中國方針的這種轉變，可能僅存在於未來3年。如果民主黨在今年11月的美國期中選舉掌握國會控制權，且川普的基礎流失太多，這種轉變甚至可能消退。因此，機會之窗是有限的：中國可能再也不會遇到華府如此不願代表台灣介入的時刻。
傳統上，中國採取長線策略，邏輯是一旦中國的經濟與軍事實力超越美國，自然能阻止美國保衛台灣。這種樂觀願景在新冠疫情爆發第一年達到巔峰，當時中國深信，誠如中共常掛在嘴邊的「東升西降」，很快就能將美國趕出區域。
但過去約6年的大國競爭證明，中國渴望的終局可能不會如預期般迅速發生。中國並沒有無限期地等待，而是意識到華府目前的冷漠態度，或許為中國實現統一夢想提供了最佳機會。
俄烏戰爭也形塑了中國的機會之窗。這場戰爭一直是美國大戰略的主要干擾因素，前任府拜登政府無法按自身意願專注於中國，川普第2個任期則被迫偏離其所欲關注的國土安全與西半球事務。
只要美國的注意力與資源仍深陷歐洲，華府就不太可能想在太平洋對抗中國。但如果烏克蘭戰爭走向終結，中國的優勢就可能消失。
川普的行動，也透過影響台灣國內政治提升中國的地位。川普去年對台灣徵收20%關稅，在本月稍早宣布達成的台美貿易協議中，台灣同意在美國投資至少2500億美元生產晶片，以換取關稅調降至15%。
同時，川普對中國的調解姿態及對台灣民主的冷淡，引發廣泛擔憂，認為他可能正尋求與中國達成一項大交易，涉及以經濟利益交換背書中國在台灣問題上的立場。這些舉動傷害了台灣執政的民進黨及領導人賴清德。北京對賴清德並不信任，認為他正推動台獨。
去年夏天，賴清德支持一項罷免在野黨中國國民黨立法委員的基層行動，但最終失敗，導致他的支持度進一步下降。台灣民意的變化給了北京希望，認為台灣人民終於要放棄支持台獨的民進黨，甚至可能擁抱統一。
在這個關鍵時刻，任何被視為挑釁的台灣行動都可能觸發中國的重大反應，正如上月所見，美國宣布一項規模111億美元的對台軍售案，11天後，中國便發動模擬封鎖台灣的軍演。
儘管軍售規模巨大，但中國更將其視為川普推動美國國防工業利益，而非保衛台灣的承諾。去年12月的環台軍演是同類型演習中規模最大者，也是自美國眾議院時任議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年8月訪台以來第7次重大軍演，所有這些演習都升級了中國對未來一場決定性戰役的預演。
成本效益分析
中共及其領導人天生避險。事實上，利益愈大，他們就愈保守。在台灣如此重大的議題上，他們不會輕率決定行動。在採取任何舉動前，他們需要對兩個問題有肯定的答案：軍隊準備好戰鬥並獲勝了嗎？國家準備好承擔後果了嗎？
普遍觀點認為，解放軍顯然還沒準備好與美國開戰。習近平監督多輪針對高級軍事將領的清洗，這削弱軍系的士氣與精神。高級將領擔憂自己的前途，使得目前並非理想時機，用如此關鍵的任務測試軍方決心與能力。特別是來自第三十一集團軍的被清洗將領，是被視為對台行動籌備最具知識與經驗的一群人，將這些將領撤職可能已損害相關歷史技術知識。
不過，解放軍是否準備就緒的問題，取決於解放軍要與誰作戰。如果美國干預不在考慮之列，解放軍能輕易戰勝台灣軍隊。
解放軍擁有超過200萬現役軍人，相比之下，台灣僅有17萬兵力。中國2025年的國防預算為2470億美元，而台灣2026年的國防預算在大幅增加16%後，仍僅310億美元。
台灣去年通過400億美元的國防特別預算，但僅涵蓋2026年至2033年間的8年。兩岸軍力差距之大，台灣難以追趕。川普上任後尚未評論美國是否會保衛台灣，但美國干預的假設已比以往弱得多。
中國能否消化侵台的外部後果，也取決於美國的反應。如果北京認為攻擊台灣後，美國及其盟友會對中國實施毀滅性的經濟制裁，這些代價會讓決策者猶豫，並可能等待來日再戰。
但在最近與川普的貿易戰中，北京有效地利用稀土與報復性關稅，迫使華府屈服。在這次勝利後，北京可能將任何潛在的美國制裁視為溫和的，而其他國家集結懲罰中國的能力則不那麼令人擔憂。
同時，川普在斡旋俄烏和平的嘗試中，也接納俄羅斯的領土主張。由於中國理所當然地將台灣視為其勢力範圍的一部分，這一點也令北京鼓舞。
這並非指中國會立即攻擊台灣：目前沒有看到指向即將發動攻擊的兵力動員、後勤準備或政府政策變化的跡象。儘管如此，過去北京延後對台行動，是因為知道不能冒失敗的風險，且對其「和平統一」戰略充滿信心，即中國的崛起最終會讓台灣想要與之統一。
這項計算目前正在改變，因為過去幾年的大國競爭動搖了北京關於其崛起的時程表，也是因為中國對武力奪取台灣的信心正在增長。華府必須意識到，目前的因素組合，提供北京可能視之為奪取台灣的最佳機會。
更多太報報導
訪中見習近平 芬蘭總理：中國有能力協助結束俄烏戰爭
【一文看懂】致死率4成起跳！印度爆立百病毒疫情 這是什麼疾病？
高市提前改選眾院的政治豪賭 被日圓信心危機籠罩
其他人也在看
籲別學霍諾德！賈永婕「不要硬上窗框小姐」被罵比喻噁心 虛心反省：哏跑過頭
美國極限攀岩高手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀登台北101，創舉引發全球關注，卻也吸引部分民眾模仿攀爬，台北101董事長賈永婕在Threads呼籲不要隨意攀爬，將窗框與玻璃擬人化為女性，並使用「不要硬上她們的身體」等字眼，用詞掀起性別爭議；她下午虛心反省「講話太快、太嗨，梗（哏）就會跑過頭」，強調初衷是安全提醒，不是任何不尊重。鏡新聞 ・ 3 小時前 ・ 36則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 474則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 160則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 11 小時前 ・ 13則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 160則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 2則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 16 小時前 ・ 8則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 146則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 81則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 3則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 25則留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 259則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
面板、衛星板兩樣情！群創大跌6%炸量近60萬張 「這檔」連3漲25%飆2根漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤今（27）日收紅，加權指數終盤來到32317.92點，上漲253.40點或0.79%，成交量1265.8萬張，成交額7949.38億元。不過...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 3則留言
讓霍諾德登101、台灣國旗飄揚！曝賈永婕「還做了這些事」網驚：夠了沒
聞名全球的40歲美國自由攀岩傳奇猛將霍諾德（Alex Honnold），昨（25）日在無安全設備保護的狀態下，挑戰徒手攀登台北101，整個過程由Netflix進行全球直播，霍諾德從上午9點多開爬至上午10時43分登頂，僅用91分鐘完成挑戰，台北101董事長成功賈永婕扛住壓力，讓世界看見台灣，就有網友盤點這幾年做過的超狂事蹟，笑稱「賈永婕你夠了沒」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 76則留言