美專家：中國灰色脅迫意圖削弱台韌性 鎖定2028大選

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓9日專電）中國公務船日前以日、菲談判為由侵擾台灣東部海域，美國國務院今天敦促北京停止對台施壓。美專家指出，近年來中國對台灰色地帶脅迫行動激增，意圖削弱台灣的社會韌性，這也是北京從現在到2028年台灣總統大選前的核心目標。

這次中國公務船以日菲談判專屬經濟區（EEZ）當藉口，透過海警及海事船侵擾台灣東部海域，台灣海巡署表示，已超前部署艦艇，全程併航監控。

海巡署於台北時間9日表示，中國5艘公務船已遠離台灣海域，但期間曾對3艘航經商貨輪假冒管轄權廣播詢問進出港等資訊，海巡艦艇立即嚴正回應「中國違反國際法，不必理會騷擾」。

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美國國務院一名發言人今天下午透過電子郵件以背景方式回應中央社記者表示，美國支持其條約盟國日本與菲律賓，並鼓勵北京以和平方式解決爭端，勿訴諸脅迫或武力。

發言人說：「我們也敦促北京停止對台灣施加軍事、外交和經濟壓力，轉而與台灣民選的領導階層進行有意義的對話。」

另外，華府智庫「捍衛民主基金會」（The Foundation for Defense of Democracies）資深研究員辛格頓（Craig Singleton）受訪指出，他認為中國將依賴低於戰爭門檻的灰色地帶脅迫行動，「作為限制並孤立台灣的手段」。

他分析，中國不太可能使用像是「封鎖」等具有國際法律意義的字眼，而是傾向定調為「行政執法」等灰色地帶論述，以掩蓋其本質上是針對台灣及其政治領導層，顯然具有破壞穩定意圖的行動。

有關美國遏止中國在區域內的灰色地帶脅迫行動，曾任美國外交官的辛格頓表示，「需要做更多」。

他指出，過去幾年來，已看到中國灰色地帶脅迫「顯著激增」，不僅是侵擾台灣的空域與海域，還包括針對台灣內部的網路行動，除了透過散布假訊息，還涉及對關鍵基礎設施的破壞。

辛格頓分析，這些手段的目的在於削弱台灣的社會韌性。「我認為，這正是中國從現在到2028年台灣下屆總統大選之前的核心目標」。（編輯：唐聲揚）1150610