美專家：川普不會在台灣問題上讓步 不能接受中國咄咄逼人

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）即將於今年4月會見中國國家主席習近平。不少人擔心，川普可能會急於在期中選舉前達成貿易協議，而向習近平在台灣問題上做出讓步。對此，哈德遜研究所（Hudson Institute）前總裁溫斯坦（Kenneth R. Weinstein）不以為然。

《日本經濟新聞》稍早刊登對溫斯坦的專訪，指出有關川普會為了達成協議對習近平讓步的這種觀點是錯誤的。溫斯說，川普不會做出任何重大讓步。他希望維持台灣現狀。他已批准對台軍售，並簽署了加強美台關係的法案。他非常清楚，失去台灣將使習近平獲得勝利，並損害美國的威望。

廣告 廣告

溫斯坦指出，中國經濟疲軟，房地產市場仍低迷。習近平清洗了許多下屬。這並非一位強而有力領導人的標誌，甚至有人猜測，他的實際處境可能比表面看起來更脆弱。

美國對與中國關係密切的委內瑞拉發動的攻擊也對中國造成了沉重打擊。提供給馬杜洛（Nicolas Maduro）政權的貸款將不再償還，而中國製造的防空系統已被證明毫無用處。

這將加大對古巴和伊朗的壓力，這兩個國家是委內瑞拉的主要貿易夥伴，也是與中國關係友好的國家。在中國看來，委內瑞拉已經從重要的資產變成了負擔。

溫斯坦指出，我們絕不能讓中國採取咄咄逼人的姿態。美國正在深化與日本、韓國和菲律賓的合作，包括努力減少對中國稀土的依賴。如果可能，我們希望與印尼建立類似的關係。

溫斯坦說，在高市早苗針對「台灣有事」問題答詢後，中國正在對日本施加巨大壓力。在中國看來，公明黨退出執政聯盟切斷了影響日本政府的途徑。日本的回應應基於自身國家利益，但必須高度謹慎，避免激化中國的挑釁。

另一方面，也無需擔心美國和北韓會達成對日本不利的協議。目前來看，朝鮮領導人金正恩似乎對舉行美朝峰會不感興趣。

自第一屆美國政府以來，朝鮮的局勢發生了巨大變化。在拜登政府時期，朝鮮加深了與俄羅斯的關係。在烏克蘭戰爭期間，朝鮮向俄羅斯提供武器，以換取科技、石油和外匯。除了與美國總統達成協議所帶來的聲望之外，很難想像美國還能提供給朝鮮什麼。

第二次美朝峰會（2019年2月舉行）的破裂清楚地顯示了朝鮮對無核化缺乏興趣。目前，朝鮮沒有理由朝著美朝協議的方向發展。

溫斯坦認為，鑑於中國和朝鮮的行動，日本別無選擇，只能增加國防開支。日本需將國防開支目標設定為國內生產毛額（GDP）的5%，與北約成員國持平。考慮到國防相關支出在基礎設施和網路安全方面的貢獻，實現這一目標並非不可能（到2035年，與北約的最後期限相同）。

問題在於2035年前後的安全環境會如何。 5%只是一個指導原則。日本屆時將面臨怎樣的地緣政治情勢？它將被日益咄咄逼人的中國和俄羅斯以及擁有核武的朝鮮所包圍。所需的國防開支比例將根據這些情況來決定。

溫斯坦指出，日本在修訂其三份安全相關文件時，需要深思熟慮。關於核威懾的討論就是一個例子。他樂見日本國內開始就核武擁有問題展開健康的辯論。然而，試圖倉促下結論是錯誤的。廣泛的討論和全國共識至關重要。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

日本新政黨也採取強硬對中國立場 日經：北京誤判形勢

日本海上自衛隊引進國產小型水中無人機 強化水下防衛、ISR能力