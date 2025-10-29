美專家：川普地緣經濟 大陸新機遇

「川習會」30日將登場，復旦大學美國研究中心教授韋宗友表示，中美關係愈有挑戰，愈需要加強領導人的戰略引領，防止誤判。美國對外關係委員會高級研究員凱強則認為，即便雙方領導人無法在此次會晤達成貿易協議，至少也能找到足夠共識，作為未來談判基礎。

韋宗友指出，中美經貿關係的本質是互利共贏，且高度相互依存。基於這現實考量，川普政府重回談判桌的舉動也表明，穩定健康的中美關係尤其是經貿關係，同樣有利於美國經濟發展。

《澎湃新聞》報導，學者凱強指出，如果中美能在大豆、高端半導體等棘手經濟議題上取得進展，這將為華府與北京在其他議題上，建立更具建設性的關係打開大門，比如烏克蘭或中東問題。在這些議題上，中美利益並非完全對立，存在合作空間，哪怕初期規模有限。

凱強認為，川普給美國外交政策帶來了「早該具備的務實主義與交易思維」。他分析，川普更傾向於從地緣經濟而非地緣政治角度看待世界格局，「而這正給中國創造了機遇」。

韋宗友則強調，顯然單次領導人會晤無法完全解決中美關係中存在的諸多問題，但只要雙方相向而行、積少成多，就仍能找到妥善處理分歧的路徑，進而化解彼此的經貿摩擦。

另美媒《CNN》分析指出，川習會對習近平而言，象徵中方以平起平坐姿態站上全球舞台，無論結果如何，這場會晤對北京而言，已是一場重大勝利，而川習會順利與否的關鍵，取決於2位領導人之間的化學效應。

文中指出，雖然川普發動貿易戰挑戰了習近平推動經濟成長與創新的努力，但這場貿易衝突也意外為北京帶來一個「聚光燈下的機會」，得以展現其經濟實力，同時也象徵美中關係新現實，就是北京願意談判，卻不再畏懼。