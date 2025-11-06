美專欄作家質疑美未必護台 顧立雄：強化自我防衛是台美共識

美國知名專欄作家佛里曼(Thomas Friedman)認為堅信美國必定挺台的時代已過，台灣應強化自身經濟及科技優勢，盡量避免捲入衝突。對此，國防部長顧立雄今日(6日)回應表示，台灣已朝此方向前進，且強化自我防衛能力是台、美之間的共識。他並強調，「以實力確保和平」仍是美國不變的政策方向。

美國《紐約時報》專欄作家佛里曼(Thomas Friedman )5日在「遠見高峰會」發表視訊演講時表示，美國總統川普上任後，過去堅信美國必定挺台的時代已不復返，他建議台灣要讓自己像「刺蝟」一樣，劃清界限，讓中國不會想要對台灣動手腳，同時要保持合作、和平、低調，繼續發展經濟與科技優勢，盡量避免捲入衝突。

廣告 廣告

對此，國防部長顧立雄6日在立法院受訪時指出，台灣正朝向發展先進科技、成為不可或缺的角色前進；就安全層面來看，強化台灣自我防衛能力也是台、美之間都有的共識。顧立雄說：『(原音)美國不只是協助我們強化防衛能力，同時也在印太週邊結合理念相近國家來共同提升集體嚇阻的能力，以實力來確保和平。我想這仍然是美國不變的政策方向。』

對於藝人閃兵案不斷擴大，最高檢察署日前強烈建議將妨礙兵役刑度由現行5年以下有期徒刑提高至7年以下，且不得易科罰金；也有立委提議修改現行36歲的除役年齡，杜絕不法逃避兵役管道。

顧立雄則回應，有關妨害兵役等相關刑責議題，國防部會與內政部、法務部等相關單位再研議。但他認為除役年齡與妨害兵役兩者並未完全連結，須做適切考量。顧立雄說：『(原音)你有構成妨害兵役的行為時，就會以《妨害兵役治罪條例》來治罪。那至於除役的年齡是如何，我想這個會考慮到我們不同階層他們能夠達成任務所需要的年齡，我們會來做適切的考量。』

另外，根據政府電子採購網公開資訊，國軍擬動支新台幣96億餘元的特別預算購買635套「可攜式無人機反制系統」。對此，顧立雄則表示相關計劃仍在建案中，不便透露細節。(編輯：鍾錦隆)